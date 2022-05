Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci saranno dei nuovi sviluppi per quanto riguarda il percorso turbolento della dama Ida Platano, che continua a essere al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Riccardo Guarnieri.

Tra i due c'era stato un riavvicinamento che aveva fatto sperare in un ritorno di fiamma ma, in una delle ultime registrazioni del programma che saranno trasmesse a maggio in tv, la dama Ida Platano ha deciso di fare la sua scelta definitiva e ha messo un punto definitivo a questa relazione.

Ida e Riccardo, arriva la svolta: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida si ritroverà a dover prendere in mano le redini del suo percorso sentimentale, dopo che nell'ultimo periodo ha vissuto un momento di sbandamento dovuto al ritorno in trasmissione di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere, dopo un lungo periodo di assenza, si è riaffacciato di nuovo nello studio del programma di Canale 5 per cercare la sua anima gemella, pur premettendo di non essere interessato a un ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata Ida Platano.

La scelta finale di Ida Platano a Uomini e donne

Tuttavia, in studio si è inevitabilmente parlato di loro e della loro storia d'amore, al punto che ci sono stati anche dei momenti in cui si sono confrontati, hanno ballato insieme ed hanno provato a capire cosa ci fosse ancora tra di loro.

Mentre Ida ha ammesso di non essere del tutto indifferente al fascino del suo ex Guarnieri, il cavaliere ha ribadito e confermato di non voler tornare insieme alla dama bresciana.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse prossimamente nel daytime di Canale 5, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento della fatidica scelta finale.

Riccardo addio, Ida si concentra su Marco: nuove anticipazioni Uomini e donne

Ida, infatti, nel corso dell'ultimo periodo ha avuto modo di approfondire la frequentazione col cavaliere Marco: tra i due è subito nato un feeling speciale che non ha lasciato indifferente la dama, la quale ha ammesso di aver provato delle belle sensazioni in sua compagnia.

La conoscenza tra i due sta andando avanti regolarmente e, dopo un po' di uscite fatte insieme, Ida ha scelto di proseguire il suo percorso solo con Marco, mettendo definitivamente un punto a quello che c'è stato col suo ex Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni di Uomini e donne, quindi, rivelano che nel corso delle prossime puntate di questa stagione, la dama chiuderà definitivamente con Riccardo e si concentrerà solo ed esclusivamente su Marco.

In questo modo, quindi, la dama è uscita da quel limbo che l'ha vista protagonista durante le ultime settimane, mettendo la parola "fine" a quello che c'è stato con Guarnieri.