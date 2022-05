Mentre su Canale 5 vengono tramesse le ultime puntate stagionali di Uomini e donne, sui social network prende piede una segnalazione piuttosto interessante su uno dei protagonisti del cast. Amedeo Venza, infatti, ha riportato il retroscena secondo il quale Riccardo Guarnieri starebbe già frequentando una ragazza dopo l'addio definitivo ad Ida Platano. Il cavaliere è stato paparazzato mentre passeggiava con una giovane per le vie di Bari.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne sta per finire (l'ultima puntata sarà trasmessa mercoledì 1° giugno), ma sul web si parla ancora e tanto di un personaggio piuttosto controverso del Trono Over.

Se in tv appare indeciso sulla sua situazione sentimentale, è nella vita di tutti i giorni che Riccardo Guarnieri sembra avere le idee molto chiare.

Tra le storie che ha pubblicato su Instagram l'influencer Amedeo Venza, spicca quella dedicata al cavaliere che negli ultimi mesi ha monopolizzato le dinamiche del dating-show con le sue frequentazioni. Il pugliese, infatti, ha deciso di condividere con i propri follower una segnalazione che gli è arrivata sui social network, in particolare una fotografia che i curiosi hanno fatto di nascosto all'ex fidanzato di Ida Platano per le vie della sua città d'origine.

L'immagine fuori dagli studi di Uomini e Donne

La segnalazione che ha diffuso Amedeo Venza, e che in queste ore sta circolando anche sui siiti di gossip, consiste in una foto che dei passanti hanno fatto a Riccardo qualche sera fa, quando la sua avventura a Uomini e Donne era già terminata.

La persona che si imbattuta in Guarnieri e che l'ha paparazzato, racconta di averlo visto mentre passeggiava per le vie di Bari in dolce compagnia.

L'influencer che per primo ha riportato questa informazione, ha commentato: "Riccardo con una ragazza a Bari. Non ha perso tempo. Forse aveva ragione Ida".

Insomma, il cavaliere del Trono Over è finito nuovamente al centro delle chiacchiere per presunte frequentazioni con persone esterne al cast del programma di Maria De Filippi; l'ultima in ordine di tempo, pare sia con una concittadina accanto alla quale è stato fotografato di recente.

La dama di Uomini e Donne ospite a Verissimo

Se Riccardo sta già uscendo con una ragazza oppure se quella con la quale è stato paparazzato è solo un'amica, non dovrebbe fare la differenza per i fan di Uomini e Donne.

Nel corso della puntata che è stata trasmessa in tv il 27 maggio, infatti, il cavaliere ha chiuso definitivamente con Ida e, spronato da Maria De Filippi ad essere più chiaro possibile per evitare che Platano fraintendesse i suoi comportamenti, ha detto: "Non sono più innamorato di lei, non come prima".

Per la dama di Brescia queste parole sono state una doccia fredda, tant'è che ha preferito uscire dallo studio e non ascoltare altro.

Quando la parrucchiera è rientrata, è stata la presentatrice ad informarla della presa di posizione di Guarnieri, tanto che entrambi si sono ripromessi di non avvicinarsi mai più perché sanno che il loro rapporto non ha futuro.

Oggi, sabato 28 maggio, Ida tornerà in televisione: la bella dama del Trono Over è stata annunciata come uno degli ospiti di Verissimo, format al quale parteciperà per la prima volta da quando è un personaggio pubblico.

Silvia Toffanin non mancherà di indagare sui sentimenti che la donna prova ancora per Riccardo a distanza di più di due anni dalla loro rottura, e probabilmente cercherà anche di capire se durante l'estate potrebbero esserci dei colpi di scena oppure se la storia è finita per sempre e ognuno andrà per la propria strada.