Molte novità sono avvenute durante la registrazione di Uomini & Donne del 18 maggio. Gli spoiler del dating show di Maria De Filippi segnalano che Luca Salatino ha fatto la sua scelta tra Soraia Allam Ceruti e Lili Pugliese, mentre Gemma Galgani ha deciso di cambiare pagina, accettando la conoscenza di un nuovo cavaliere.

Uomini & Donne, registrazione 18 maggio: Luca Salatino ha scelto Soraia Ceruti

Mercoledì 18 maggio è avvenuta una nuova registrazione di Uomini & Donne negli Studi Elios in Roma, dove sono accaduti numerosi colpi di scena.

Le anticipazioni delle nuove riprese rilasciate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che tutta l'attenzione è stata catalizzata da Luca Salatino, la non scelta di Ilaria Giusti che l'aveva preferito a Samuel Carniani.

Entrando nei dettagli, il tronista ha fatto finalmente la sua scelta dopo settimane di attesa. Infatti è stato per molto tempo diviso tra Soraia Allam Ceruti e Lili Pugliese, dopo la decisione di Aurora di abbandonare il programma.

Da quanto trapelato dalla registrazione del 18 maggio, Luca ha scelto Soraia, che gli ha risposto di sì sotto una pioggia di petali rossi. Presente per l'occasione Matteo Ranieri, con il quale aveva condiviso il percorso all'interno degli studi televisivi. Delusione, invece, per Lili Pugliese, la quale era stata data come favorita.

Nuovi scontri tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Nella registrazione di Uomini & Donne avvenuta il 18 maggio, e in programma prossimamente su Canale 5, si è tornati a parlare di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, protagonisti assoluti di questo finale di stagione del dating show.

In particolare Maria De Filippi ha fatto accomodare entrambi al centro dello studio, dove l'ex coppia ha raccontato di essere uscita insieme. Purtroppo l'appuntamento non è andato come sperato, visto che è stato ricco di scontri, tanto da ipotizzare che il ritorno di fiamma sia ancora molto lontano. Un racconto che ha scatenato la reazione di Tina Cipollari, la quale ha pesantemente criticato la dama di Brescia e il cavaliere tarantino.

Nuovo cavaliere di Caserta per Gemma Galgani

I colpi di scena non sono finiti qui. Dagli spoiler di U&D si apprende che Gemma Galgani è tornata a essere protagonista delle dinamiche del programma, dopo aver ricevuto diverse delusioni d'amore in questa stagione televisiva. In particolare la dama di Torino ha deciso di tenere un nuovo cavaliere di Caserta, arrivato nello studio per fare la sua conoscenza. Galgani si è dimostrata pronta a intraprendere questo nuovo flirt, sperando che questa volta sia quello giusto.