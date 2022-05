Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 9 al 13 maggio 2022, rivelano che ci saranno ben due coppie a rischio, anche se il tono della narrazione delle storyline sarà molto diverso.

Guido scoprirà che il dottor Bruno Sarti sta facendo il doppio gioco. In seguito l'uomo proverà a parlare alla moglie di quello che lui ritiene un vero e proprio tradimento ai danni di Sasà.

In una storyline, dai toni decisamente più drammatici, verrà svelato che Riccardo e Virginia hanno fatto l'amore. Ma come la prenderà Rossella?

Un posto al sole: Salvatore Cerruti potrebbe essere stato tradito

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Guido (Germano Bellavia) accompagnerà Cotugno (Walter Melchionda) in ospedale per un motivo non precisato. Arrivati al San Filippo, però, Del Bue noterà qualcosa di insolito tra il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso) e un aitante infermiere. Il vigile si accorgerà che i due hanno un atteggiamento fin troppo confidenziale e inizierà a pensare che Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) possa essere stato tradito, tuttavia deciderà di tenere i suoi sospetti per sé.

Un posto al sole, spoiler dal 9 al 13 maggio: una vacanza a Siena

Dopo aver visto Bruno flirtare con un altro, Guido farà un'ulteriore inquietante scoperta sull'uomo.

Le anticipazioni non svelano di cosa si tratti ma sottolineano che, anche in questo caso, il vigile preferirà non esporsi mantenendo ancora il segreto. Mariella (Antonella Prisco) però si accorgerà che qualcosa non va e costringerà suo marito a dirle tutto quello che ha scoperto. Nel frattempo la donna, Sasà e il dottor Sarti programmeranno una vacanza tutti assieme.

Sarà dunque questo l'incipit della storyline che porterà i quattro in trasferta a Siena . Non ci sono altri dettagli in merito a questa trama che si preannuncia divertente e ricca di equivoci, nella più classica delle narrazioni comedy.

Un posto al sole, puntate dal 9 al 13 maggio: torna la passione tra Riccardo e Virginia

Rossella (Giorgia Gianetiempo) proverà a superare la crisi sentimentale tra lei e Riccardo (Mauro Racanati).

A quanto pare, infatti, la ragazza farà di tutto per riavvicinarsi all'uomo e appianare le loro divergenze. Nonostante i suoi sforzi però tale storia pare sia proprio destinata a naufragare. Le anticipazioni confermano infatti che Riccardo tradirà Rossella, anche se tecnicamente, lo farà con la sua legittima moglie. Resta da capire se il dottor Crovi sarà sincero sin da subito o se preferirà tacere inizialmente. Al momento non viene svelato questo dettaglio, ma c'è già la conferma che Ross inizierà ad avere i primi sospetti, notando l'atteggiamento, alquanto, insolito dell'uomo.