Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 23 al 27 maggio, verranno mostrate le puntate girate a Siena. Le anticipazioni rivelano che Guido, Mariella e Sasà si recheranno nella città del palio per spiare i movimenti del dottor Sarti. Inizialmente, sembrerà che l'uomo abbia detto tutta la verità sul suo viaggio di lavoro ma, durante un "appostamento", i tre assisteranno a una scena che farà crollare ogni dubbio sull'onestà di Bruno.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 maggio: Mariella vuole spiare Bruno

Mariella si convincerà del fatto che Bruno (Giovanni Caso) stia tradendo Sasà (Cosimi Alberti), l'unica cosa che le manca sono però le prove. Decisa ad andare fino in fondo alla questione, la donna convincerà suo marito a partire per Siena per spiare il dottor Sarti. La versione ufficiale è che il medico si trovi lì per un congresso, ma la vigilessa Altieri sarà sicura di poterlo cogliere in flagrante durante il tradimento. Guido (Germano Bellavia) non si mostrerà affatto entusiasta di questo piano, ma sua moglie riuscirà comunque a convincerlo. Una volta preparate le valigie, marito e moglie però verranno sorpresi proprio da Salvatore.

A quel punto Guido, incapace di mentire, si inventerà una storia decisamente poco credibile.

Un posto al sole, trame 23-27 maggio: Sarti tradisce Cerruti

Guido rivelerà a Sasà che i due sono in partenza per partecipare a una fiera del bestiame in Molise. Cerruti però non crederà a questa storiella e chiederà a Bice (Lara Sansone) di scoprire la verità.

La sorella di Salvatore non ci metterà molto a far parlare la sua amica e il risultato sarà che Guido, Mariella, e Cerruti si ritroveranno tutti assieme a Piazza del Campo per spiare Bruno. Salvatore è convinto che i loro amici si sbagliano e, almeno inizialmente, il dottore sembrerà effettivamente comportarsi in modo corretto.

Quando Sasà lo chiamerà per chiedergli dove si trova, Bruno ammetterà di essere in un bar e i tre, senza essere visti, noteranno che effettivamente Sarti si trova da solo seduto al tavolino di un caffè. Insomma pare che l'uomo non abbia proprio nulla da nascondere, ma sarà proprio in quel momento però che si sfiorerà il dramma. Poco dopo poco infatti arriverà l'infermiere Marco e lui e Bruno si baceranno.

La notizia arriva a Palazzo Palladini

A questo punto la narrazione si sposterà a Palazzo Palladini dove Renato (Marzio Honorato) e Niko (Luca Turco) apprenderanno dal giornale che a Piazza del Campo a Siena è avvenuta una rissa. Padre e figlio rimarranno perplessi nel riconoscere nelle foto Guido e Mariella. A quanto pare, Cerruti non ha preso affatto bene la notizia e ha dato inizio ad una colluttazione. Va detto che, nonostante il finale, i toni della storyline rimarranno comunque leggeri.