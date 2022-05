Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'acces prime time di Rai 3. Nel corso delle recenti puntate il personaggio di Lara sta movimentando non poco le trame di Upas. La donna ha scoperto di essere incinta proprio nel momento in cui Roberto avrebbe voluto liberarsi di lei. Ferri, infatti, essendosi riavvicinato a Marina, avrebbe volentieri fatto a meno della compagnia della sua amante. Tuttavia la nuova condizione di Martinelli potrebbe cambiare le carte in tavola, costringendo Roberto a rivedere le sue priorità. Lara farà di tutto per sfruttare al massimo la sua gravidanza, provando a tenersi stretto il manager.

Ma è sicuro che questo bambino nascerà? Come spesso accade nelle soap, viene usato come escamotage l'aborto spontaneo, per dare una sferzata alle trame. Dunque, qualora Lara dovesse perdere il figlio, non essendo più la benvenuta in casa Ferri, potrebbe anche uscire di scena per un po'.

Upas: Lara ha scoperto di essere incinta

Lara Martinelli è sempre stata uno dei personaggi in grado di movimentare le trame di Upas. Calcolatrice, fredda ed astuta, Martinelli sembra essere pronta a tutto pur di ottenere quello che desidera. Tuttavia, nonostante il suo carattere forte, risulta avere un punto debole, rappresentato da Roberto. La donna, difatti, è davvero innamorata di lui, tanto da elemosinarne affetto e presenza.

Ferri, però, sebbene veda in Lara una piacevola compagnia, ama Marina, e non potrebbe voler stare con nessun'altra donna. Infatti, nel momento in cui si la signora Giordano si è riavvicinata a Roberto, quest'ultimo ha subito pensato di allontanare Martinelli. Il manager, del resto, è sempre stato molto chiaro con la donna, ricordandole più volte di non volersi impegnare in rapporti importanti.

La notizia della gravidanza di Lara cambia notevolmente le carte in tavola, offrendole un pretesto per tenersi stretto Ferri.

Upas: Ferri non contento della notizia

Stando alle anticipazioni delle puntate di Upas che andranno in onda sino al 20 maggio, Roberto non prenderà affatto bene la notizia dell'arrivo di un altro figlio.

L'uomo, del resto, è già padre di una numerosa prola, e non sente di certo il bisogno di una nuova peternità. Tuttavia, questo bambino c'è, e Roberto dovrà in qualche modo sfruttare le richieste della madre del nascituro. Considerando il modo di fare di Lara, la donna cercherà di ottenere il massimo da questa inaspettata situazione. Ferri, non amandola, potrebbe anche concederglielo, pur di non averla più intorno. Per Martinelli questa gravidanza potrebbe essere un'ottima soluzione per ottenere tutto ciò che ha sempre desiderato, ma forse qualcosa potrebbe andare storto. La donna, infatti, potrebbe perdere il bambino, e di conseguenza anche i privilegi ottenuti. A questo punto alla rivale di Marina rimarrebbe ben poco, e sarebbe pronta a lasciare le scene per un bel po'.