Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. In queste ultime puntate di Upas il personaggio di Lara Martinelli sta destando molto interesse nel pubblico per via della sua inaspettata gravidanza. La donna, infatti, ha da poco scoperto di aspettare un bambino da Ferri: per lui sarebbe il quinto figlio.

Questa gravidanza potrebbe essere un'ottima occasione per Lara di tenersi stretto l'uomo che ama, o comunque di ottenere tutto ciò che desidera. Tuttavia resta da chiedersi se Ferri voglia diventare nuovamente padre e soprattutto se intenda avere un figlio da una donna che non ama.

Considerando il carattere di Roberto non è escluso che l'uomo chieda alla sua amante di sparire o di ricorrere all'aborto.

Un posto al sole: Lara è incinta

Nel corso delle ultime puntate di Un posto al sole le vicende di Lara Martinelli stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico. La donna ha scoperto di aspettare un bambino nonostante non immaginasse minimamente di poter avere dei figli.

Prima di arrivare a delle conclusioni, occorre fare prima un'analisi del personaggio di Lara. La giovane Martinelli è una dark lady ma alcuni suoi comportamenti lasciano trasparire un grande bisogno di affetto. Difatti la donna, pur non essendo spinta da sentimenti positivi, sembrerebbe essere realmente innamorata di Roberto, tanto da essere pronta a fare di tutto per lui.

Quest'ultimo, però, non vede in lei altro che una "bella compagnia", considerando l'eleganza e il fascino della donna. Tuttavia l'amore è un'altra cosa e Ferri sembra provarlo esclusivamente per Marina. Dunque Lara potrebbe non arrivare mai a avere un ruolo importante nella vita privata di Roberto e questo la fa soffrire profondamente.

La notizia della gravidanza potrebbe cambiare, però, le carte in tavola, perché un figlio resta sempre un figlio.

Grazie alle anticipazioni delle puntate che andranno in onda sino al 20 maggio, già si apprende che Ferri non prenderà affatto bene la notizia di un nuovo figlio in arrivo. Tuttavia, Martinelli farà di tutto per ottenere tutto ciò che ha sempre voluto, sfruttando al massimo questa situazione.

Upas: Ferri potrebbe chiedere a Lara di sparire

Lara è una donna scaltra, forte e determinata, tuttavia questa volta Ferri potrebbe avere la meglio su di lei. Occorre ricordare che seppure oggi Roberto appaia come il padre premuroso e presente, in passato non ci ha pensato due volte ad abbandonare Irene Sartori e Valeria, la madre di Tommaso. Dunque perché con Lara dovrebbe comportarsi in modo differente? In fin dei conti non la ama, anzi non sopporta nemmeno le sue pretese. Insomma, non sarebbe da escludere che Ferri non voglia alcun bambino e che possa liquidare Martinelli con una somma di denaro, liberandosi da ogni responsabilità.