Nelle nuove puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse su Rai 3 dal 9 al 13 maggio, Viola, sulla lavagna scolastica, si troverà di fronte ad una scritta pericolosa e prenderà una decisione poco promettente. Una proposta di lavoro giungerà dalla Puglia e sconvolgerà l'equilibrio tra Silvia e Giancarlo. Quest'ultimo chiederà alla donna di seguirlo, lasciando Napoli. Problemi anche all'interno della relazione tra Rossella e Riccardo, con quest'ultimo che non saprà controllarsi e cederà alla passione con la sua ex Virginia. Cosa succederà quando Rossella verrà a saperlo?

Spazio anche a Niko che avrà dei problemi con Alberto. Non mancheranno scontri tra questi due uomini, specie per quanto riguarda lo studio. E mentre Jimmy verrà aiutato dalla temibile Giuditta, Mariella apprenderà ciò che ha fatto Sarti.

Anticipazioni Un posto al sole, Riccardo in intimità con Virginia

Riccardo finirà per tradire Rossella andando a letto con la sua ex Virginia. Una volta resosi conto di quello che ha fatto, il dottore sprofonderà nel vortice della crisi. Rossella, ancora ignara dell'accaduto, cercherà di ricucire le distanze dal suo amato e farà il primo passo. La figlia di Silvia, però, avrà la netta sensazione che ci sia qualcosa che non va.

Mariella metterà Guido con le spalle al muro, spingendolo a vuotare il sacco, confessando ciò che ha visto con i suoi stessi occhi.

Sarà così che anche Mariella sarà messa al corrente del fatto che Sarti sta tenendo il piede in due scarpe con Cerruti. Non volendo ignorare questo aspetto, Mariella prenderà la decisione di intervenire nella relazione tra i due: come andrà a finire questo suo intervento?

Spoiler UPAS, puntate al 13 maggio: il pericoloso avvertimento recapitato a Viola

Nelle nuove puntate di Un posto al sole Niko dovrà vedersela con l'atteggiamento di Alberto Palladini, il quale si comporterà in maniera del tutto invadente. I sensi di colpa, intanto, finiranno per tormentare il dottor Crovi che prenderà una drastica decisione che sortirà effetti negativi su Rossella.

Non c'è pace tra Michele e Silvia. I due ex coniugi avranno una brutta discussione. Silvia, successivamente, riceverà una proposta decisamente inaspettata da parte di Giancarlo: di cosa si tratterà? Eugenio sarà impegnato in una delicatissima operazione contro la camorra, ma un preoccupante avvertimento sarà recapitato all'indirizzo della moglie Viola.

Giancarlo chiede a Silvia di lasciare Napoli nelle nuove puntate di Un posto al sole

E mentre Rossella, lasciata da Riccardo, cercherà di digerire la rottura, Silvia rimuginerà sulla proposta di Giancarlo sull'imminente trasferimento a Bari. Nel dettaglio, l'uomo riceverà una proposta di lavoro che lo condurrà in Puglia e Silvia non saprà se seguirlo oppure rimanere a Napoli.

Questa vicenda rischierà di sortire effetti inattesi sulla coppia.

Non si placherà la guerra tra Marina e Lara. Mentre le due donne continueranno a battagliarsi, Roberto, che nelle scorse puntate ha dato le dimissioni, continuerà a trovarsi al centro di questa diatriba. Nel frattempo Lara scoprirà qualcosa di sorprendente e che l'aiuterà a portare avanti i suoi loschi intrighi.

Viola ignora l'avvertimento, Silvia riflette sul suo futuro con Giancarlo

Rossella, ferita per il tradimento di Riccardo, chiuderà le porte all'uomo senza dargli una briciola di speranza. Mariella offrirà dei consigli a Silvia al fine di aiutarla a decidere sul suo futuro con Giancarlo.

Viola parlerà con Bianca in merito all'avvertimento ricevuto e che le è stato scritto sulla lavagna.

Credendo che la bambina sia innocente, deciderà di ignorarlo e non ne farà parola nemmeno con Eugenio Tornando allo scontro tra Niko e Alberto, i due uomini avranno divergenti modus operandi in merito alla gestione dei clienti dello studio. Giuditta darà una mano nello studio a Jimmy: come andrà a finire?