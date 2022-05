Sabato 28 maggio, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata stagionale della trasmissione Verissimo. Tra gli ospiti presenti nello studio di Silvia Toffanin c’è stata anche Ida Platano, storica dama di Uomini e donne. La 39enne ha parlato anche del suo ex Riccardo Guarnieri e ha ammesso che per lui prova "un amore immenso".

Il passato difficile

Nel salotto di Silvia Toffanin è intervenuta Ida Platano. La dama di origini siciliane ha ringraziato la conduttrice di Verissimo per averla ospitata per la prima volta. Poi ha cominciato a parlare della sua infanzia difficile: “Ho rapporti un po’ distaccati con la mia famiglia”.

La 39enne ha rivelato di essere cresciuta in in famiglia molto numerosa, quindi è dovuta crescere in fretta.

All’età di 13 anni, Ida ha cominciato a lavorare: sognava di diventare un hostess o una parrucchiera. Quest’ultimo è poi effettivamente diventato il mestiere della 39enne, poiché i soldi per studiare in casa non c’erano: “Ho dovuto imparare a diventare grande. A prendermi le responsabilità”.

Il matrimonio finito e la gravidanza portata a termine da sola

Ida Platano ha poi proseguito nel racconto del proprio passato: "Ho dovuto imparare a diventare grande, a prendermi le responsabilità. Sono stata poco bambina. A 17 anni mi sono innamorata. Non si poteva convivere, mio padre non era d'accordo.

Mi sono sposata, sono stati 10 anni di matrimonio. Ero innamorata, però sono cresciuta insieme a lui. L'amore vero l'ho scoperto dopo. Sognavo dei figli, ma non sono mai arrivati. Tradimenti? Ci sono state delle piccole cose che mi hanno portato a decidere di chiudere questo matrimonio".

Poi Ida ha aggiunto: "Ho portato avanti la gravidanza da sola, però è stata la decisione più bella della mia vita.

Dico sempre che è l'unica cosa giusta che ho fatto. Ho fatto degli errori, mi dedicavo tanto al mio lavoro, non do le colpe al mio ex se è andata così. Samuele non vede il papà. Questa cosa mi ha fatto stare male, ma lui non l'ha mai conosciuto. Oggi ha 11 anni".

Ida parla del suo ex Riccardo

Successivamente la conduttrice ha menzionato gli amori di Platano e non poteva non uscire il nome di Riccardo Guarnieri.

Parlando del cavaliere pugliese, Ida ha ammesso: “A Uomini e Donne ho conosciuto Riccardo, con cui c’è stato un colpo di fulmine”. Alla domanda su che cosa provi oggi per lui, la 39enne ha risposto: “Non è amore, è amore immenso”. Poi ha aggiunto: "A cena insieme sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo toccati, come la prima volta. Non c'è stato un bacio. Spero ci sarà".

Occorre precisare comunque che l'intervista rilasciata a Verissimo è stata registrata prima dei recenti sviluppi accaduti a Uomini e Donne, dove nel frattempo Riccardo Guarnieri pare aver deciso di interrompere la frequentazione con Ida.