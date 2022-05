Dopo l'attesa dovuta all'emergenza Covid-19, torna su Netflix Stranger Things, che volge alla sua quarta stagione. La popolarissima Serie TV ispirata ai cult anni '80, con protagonista Millie Bobby Brown nei panni della ragazzina dai poteri straordinari Undici, verrà resa disponibile suddivisa in due parti, rilasciate rispettivamente il 27 maggio e il 1 luglio, per un totale di 9 episodi.

Anche in questa stagione, oltre alla Brown, saranno presenti Will Byers (Noah Schnapp), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) e Mike Wheeler (Finn Wolfhard); confermati anche altri personaggi a noi già noti, come Joyce Byers, alias Winona Ryder, e David Harbour, nel ruolo di Hopper.

Trama

Stranger Things è una serie televisiva statunitense prodotta nel 2016 dai fratelli Matt e Ross Duffer; da allora, si è guadagnata un grade apprezzamento da parte di pubblico e critica, avendo ottenuto cinque candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy.

La vicenda si svolge tra il 1983 e il 1987 tra la fittizia città di Hawkins e il mondo del "Sottosopra", oscura realtà popolata da creature mostruose. Tutto ruota attorno alla storia di Undici, una ragazzina dotati di poteri di telecinesi fuggita dall'Hawkins National Laboratory, e i suoi amici. Altra figura importante - a grazie alla quale si verrà a scoprire l'esistenza del Sottosopra - è quella di Will. Dopo essere stato rapito dal mostro dell'Upside Down, tre gruppi di ricerca si muoveranno per trovarlo: da un parte, la madre Joyce con lo sceriffo Hopper, dall'altra i tre amici Mike, Dustin e Lucas, ed infine, il fratello Jonanthan con la sorella di Mike, Nancy.

Stranger Things 4: anticipazioni

Dopo lo scioccante finale della terza stagione, in cui Joyce è partita per la California portandosi dietro i figli e Undici, ci si ritroverà catapultati nella primavera del 1986. Hopper sembra essere venuto a mancare in seguito all'esplosione della base sovietica sotterranea del centro commerciale, ma, a quanto pare, lo ritroveremo anche in questa stagione, precisamente in un campo di prigionia nella landa innevata in Russia.

Al suo personaggio verrà dato molto più spazio, attraverso il suo rapporto padre-figlia con Undici e tutta una serie di dettagli che verranno svelati partendo dal contenuto di alcune scatole rinvenute dalla ragazzina nella seconda stagione.

Joyce, venuta a scoprire da Murray che Hopper è ancora vivo, decide di partire per la Russia e salvarlo.

Nel frattempo, l'esercito continua a volersi riprendere Undici per utilizzarla a scopo militare: l'assenza della protagonista crea anche delle divergenze nel gruppo di amici, ormai liceali, Mike, Dustin, Lucas e Max, i quali si separano per la prima volta.

Emerge anche un altro elemento, legato ad un inquietante omicidio avvenuto 30 anni prima all'interno di una vecchia casa: l'uomo, dopo aver ucciso i suoi figli, era stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Secondo il suo racconto, l'atto efferato è stato a opera di un demone vendicativo, chiamato Vecna. Sarà compito di Saranno Steve, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Robin e del metallaro Eddie andare in fondo alla questione, la cui risoluzione potrebbe porre fine all'incubo del Sottosopra.