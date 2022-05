Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Lara metterà Roberto Ferri con le spalle al muro, proprio quando Marina mostrerà segni di apertura nei suoi confronti. Intanto, Giordano verrà a sapere che Lara è la causa dei suoi fallimenti amorosi e per questo si arrabbierà molto con lei. Le due avranno un altro scontro, poi Marina deciderà di partire per Londra per vorrà mettersi alle spalle gli ultimi avvenimenti dolorosi che sarà venuta a sapere.

Lara metterà Roberto Ferri alle strette

Nelle puntate in onda settimana prossima, Lara metterà Ferri alle strette, proprio nel momento in cui Marina stava mostrando segni di apertura nei suoi confronti.

Nel mentre, Viola parlerà in classe del tema della criminalità, per provare a sensibilizzare i suoi alunni sull'argomento, ma i suoi tentativi non avranno i risultati sperati.

Poco dopo, Lara non vorrà rinunciare a ciò che avrà desiderato per molto tempo e così metterà Roberto con le spalle al muro. Viola invece inviterà Michele a parlare in classe della suo lavoro di giornalista schierato contro la camorra.

Successivamente, Marina scoprirà che Lara sarà la causa dei suoi fallimenti amorosi e per questo sarà molto arrabbiata con la donna e ciò la spingerà a prendere decisioni che potranno risultare molto affrettate.

Intanto, si continuerà a cercare la persona che avrà fatto scattare l’allarme antincendio che saboterà l’intervento di Michele a scuola, Bianca però avrà dei sospetti e allo stesso tempo riuscirà a far aprire la sua amica Gaia. Quest'ultima confesserà di essere anche lei vittima della challenge.

Marina avrà uno scontro con Lara e poi partirà per Londra

Poco dopo, Marina avrà un ulteriore scontro con Lara e poi partirà per Londra perché vorrà lasciarsi alle spalle gli ultimi dolorosi avvenimenti. Invece, Silvia e Giancarlo raggiungeranno un accordo inerente al trasferimento a Bari, e la donna deciderà di aggiornare anche sua figlia Rossella, riguardo le sue ultime decisioni.

Infine, Bianca, la figlia di Angela e Franco prenderà una difficile decisione perché vorrà aiutare Gaia a uscire dalla challenge in cui sarà finita.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Un posto al sole per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto, per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti della soap opera italiana potrà farlo tramite la piattaforma di Rai play.