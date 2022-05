L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 ripartirà a settembre. Le anticipazioni ufficiali sulla soap opera rivelano che gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le novità, gli intrighi e le passioni che animeranno questo settimo capitolo della soap opera.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende di Gloria la quale rischierà seriamente di finire in carcere.

Salvo scopre il segreto di Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di settembre rivelano che per Salvatore e Anna arriverà il momento della resa dei conti finale.

I due si sono uniti in matrimonio dopo aver attraversato un bel po' di ostacoli e tutto è andato nel migliore dei modi.

Le nozze tra Anna e Salvo, infatti, è stato l'evento clou del finale della sesta stagione, al quale ha preso parte la maggior parte delle persone che lavorano nel grande magazzino, tutti pronti a festeggiare la giovane coppia.

Eppure, Anna Imbriani non è stata del tutto sincera col suo promesso sposo, dato che gli ha nascosto un segreto importante.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che Salvatore scoprirà tutta la verità sul vero padre della figlia di Anna.

Salvo ingannato dalla moglie prima delle nozze: anticipazioni Il Paradiso 7

Fino a questo momento, infatti, la ragazza non ha avuto il coraggio di aprirsi completamente al giovane Amato e non ha detto la verità su quel segreto legato alla sua vita precedente.

Come svelato dall'attore Emanuel Caserio, in questa settima stagione della soap opera, tutti i nodi verranno al pettine e quindi Salvo si renderà conto di essere stato ingannato dalla donna che poi è diventata sua moglie, dato che non è stata sempre sincera con lui.

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la reazione del giovane Salvo Amato nel momento in cui scoprirà come sono andate realmente le cose?

Lo scopriremo nel corso degli episodi della soap opera previsti da settembre in tv.

Gloria rischia il carcere nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre, rivelano che l'attenzione sarà incentrata anche sulle vicende di Gloria.

La donna, infatti, dopo essersi costituita alla Polizia per salvare il fidanzamento tra sua figlia e il giovane Marco, si ritroverà a dover affrontare il suo conto in sospeso con la giustizia italiana.

Gloria, avendo praticato l'aborto su una paziente, rischia seriamente di finire in carcere e di dover scontare una pena molto severa, dato che negli anni '60, era un vero e proprio reato.

Non si esclude, però, che Ezio possa correre in aiuto della sua ex moglie e provarle tutte per far sì che la giustizia non sia troppo severa nei suoi confronti.