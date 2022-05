Emozioni e lacrime per Ida Platano nel corso dell’intervista concessa a Verissimo in occasione della puntata del 28 maggio del programma condotto da Silvia Toffanin. “Sono cresciuta in fretta, sono stata poco bambina. Ero molto timida e ricordo di essermi presa subito delle responsabilità facendo da mammina ai miei 6 fratelli” - ha spiegato la dama del trono over di Uomini e donne che ha spiegato che il suo sogno era quello di diventare un hostess. “Ma non c’era la possibilità per via dei costi da sostenere per gli studi ed ho iniziato a lavorare come parrucchiera quando avevo 13 anni” - ha aggiunto nel ricordare gli anni della fanciullezza vissuti nella sua Sicilia prima di trasferirsi a Brescia.

“Ho ancora dei rapporti con i miei familiari anche se un po’ distaccati essendo lontani. Li vedo poco ma sento spesso i miei fratelli”.

Ida si è soffermata anche sulla fine del suo matrimonio, sul rapporto del figlio, Samuele, con il padre, e, soprattutto, sui recenti sviluppi del rapporto con Riccardo Guarnieri. “Un amore infinito, spero ci sia un bacio” - ha riferito nel raccontare alcuni dettagli dell’incontro a cena. Successivamente, però, è stato precisato che l’intervista era stata realizzata prima della furiosa lite tra la dama e il tarantino a Uomini e Donne.

Ida si commuove a Verissimo: 'Sono cresciuta in fretta'

Nell’intervista rilasciata a Verissimo Ida Platano ha spiegato di aver bruciato le tappe anche sotto l’aspetto sentimentale.

“A 18 anni mi sono sposata ed ho lasciato casa nonostante mio padre non fosse molto d’accordo. All’epoca poi non si usava la convivenza, c’era una mentalità ristretta” - ha precisato la dama. “È stato il mio primo tutto ed è durato 10 anni. Sono cresciuta con lui e sognavo dei figli che non sono mai arrivati. Tradimenti? Ci sono state delle piccole cose che mi hanno portato ad interrompere la relazione”.

Un anno e mezzo dopo essersi separata la siciliana ha avuto un flirt con un’altra persona ed è diventata mamma di Samuele che ha praticamente cresciuto da sola. “Dico che di giusto ho fatto solo questo, poi ho fatto degli errori. Il papà non lo vede e questa cosa mi ha fatto stare male, Samuele non l’ha mai conosciuto” - ha precisato Ida durante la conversazione con Silvia Toffanin.

La cena con Riccardo Guarnieri: 'Ci siamo guardati negli occhi come al primo incontro'

Il discorso è scivolato sull’esperienza a Uomini e Donne. “Un mio cliente mi diceva che voleva vedermi felice e mi ha iscritto alla trasmissione” - ha raccontato Ida Platano che poi ha parlato del suo tumultuoso rapporto con Riccardo Guarnieri. “Avevo conosciuto altri due uomini, Sossio e Angelo, ma con lui è stato un colpo di fulmine e sono stata anche tanto male per lui. Con Riccardo è stata una cosa diversa e non ho mai sofferto così tanto per amore”. A sorpresa la dama ha spiegato di provare ancora un sentimento fortissimo per il tarantino.

“È un amore immenso per me ma lui è tanto orgoglioso” - ha affermato Ida Platano che ha spiegato di essere convinta che anche Riccardo Guarnieri nutra un sentimento ed ha raccontato alcuni dettagli della cena.

“Abbiamo parlato tanto, ci siamo guardati negli occhi come in occasione del primo incontro. Ci siamo toccati ma non c’è stato nessun bacio” - ha aggiunto la siciliana che non ha nascosto le sue speranze di un epilogo a lieto fine nonostante le recenti tensioni a Uomini e Donne.