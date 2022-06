Mentre è certo che tornerà ad Amici 22 in qualità di professoressa, Lorella Cuccarini ha avviato un nuovo progetto per il web dal titolo 'Dimmi di te' che prevede interviste a diversi personaggi del piccolo schermo, compresi gli ex alunni del talent.

Il primo a raccontarsi ai microfoni della 'più amata dagli italiani' è stato Alex Wyse, al secolo Alessandro Rina. Il cantante si è lasciato guidare, rispondendo a tutte le domande con una certa dose di autoironia, soffermandosi anche sui rapporti umani che si sono creati all'interno della scuola, primi fra tutti quelli con Cosmary e Luigi Strangis.

Il percorso di Alex ad Amici

'Amici è una concentrazione di emozioni al limite estremo', ha detto Alex alla sua ex insegnante ricordando i momenti più belli e significativi vissuti durante il suo percorso.

Ha spiegato che non c'è un singolo istante che gli è rimasto in mente, ma piuttosto una serie di vicende che resteranno sempre nel suo cuore. 'Sicuramente l’entrata, un’emozione che non dimenticherò mai', ha iniziato il cantante aggiungendo poi il ricordo di quando ha preso la maglia, quando è andato al serale e quando ha fatto il suo primo disco d'oro.

Il discorso poi si è spostato sui legami instaurati in casetta. Se con Albe e Sissi il legame non ha mai subito scossoni, diverso il discorso con Luigi Strangis.

I due artisti all'inizio del percorso erano molto legati, poi una discussione ha cambiato le cose. In realtà, i due adesso si sono riappacificati e Alex ha cercato di spiegare a Lorella come loro vivono il rapporto che li lega. 'Come se sai che quella persona c’è, anche se non ci vai. Magari una persona che guarda non capisce, però noi l o sappiamo', ha detto l'artista.

Alex e il rapporto con Cosmary: 'Ogni tanto ci sono battibecchi'

E con Cosmary? Alex non si è tirato indietro neanche quando Lorella ha chiesto di svelare come procede al storia con la ballerina nata per l'appunto in casetta. 'Bene, poi ogni tanto ci sono battibecchi come è giusto che sia in ogni relazione', ha spiegato Alex aggiungendo di averla già presentata alla famiglia.

Certo gli impegni sono numerosi per entrambi, ma il tempo per vedersi lo trovano sempre.

Cosmary è attualmente nel corpo di ballo di Battiti Live 2022, mentre Alex è in giro per l'Italia per promuovere il suo primo EP: il cantante si sta esibendo con grande riscontro da parte del pubblico sui palchi dei più grandi eventi estivi che verranno trasmessi anche in tv a breve. Insomma, per Alex è un momento d'oro.