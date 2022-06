Mancano ancora molti mesi all'annuncio del cast di Sanremo 2023, ma alcuni artisti vengono già associati alla nuova edizione della kermesse canora. Da Amici 21, ad esempio, si dice che potrebbero arrivare almeno due/tre artisti molto amati dal pubblico: Alex Wyse è in lizza per la gara, ma da settimane si parla di un suo possibile duetto sul palco dell'Ariston. Si ipotizza una partecipazione del musicista in coppia con Luigi Strangis, ma i fan si espongono per chiedere che la collaborazione nasca con Sissi Cesana, sua compagna di squadra al serale.

Aggiornamenti sul protagonista di Amici

Anche se non ha vinto Amici, Alex Wyse può dirsi soddisfatto del successo che sta avendo dopo la fine del programma. A distanza di un mese dal quarto posto (si è classificato secondo nella categoria canto), il ragazzo ha già duettato con Michele Bravi in teatro, ha ricevuto da Ermal Meta la proposta di aprire i suoi concerti estivi e ha incontrato i di fan in giro per l'Italia.

In queste settimane, poi, è stato accostato alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Rumor ancora tutti da confermare sostengono che Amedeus avrebbe messo gli occhi sia sul "pupillo" di Lorella Cuccarini, che sul vincitore Luigi Strangis.

Un'ipotesi è quella secondo la quale i due cantautori potrebbero partecipare alla kermesse di Rai 1 insieme, ovvero portando in gara una canzone da proporre in duetto.

Il parere del pubblico Amici

Le possibilità di vedere Alex in gara a Sanremo 2023 si fanno sempre più concrete col passare del tempo. In queste ore, ad esempio, il cantautore è tornato al centro del gossip per un'altra suggestiva ipotesi sul suo futuro musicale.

In occasione della reunion dei finalisti di Amici per un evento organizzato da Tim, Wyse ha avuto l'opportunità di riabbracciare Sissi, la compagna di squadra con la quale ha condiviso lezioni, esibizioni e momenti di sconforto.

L'altra sera i due hanno improvvisato un duetto sulle note di "Shallow", una performance che ha conquistato tutto il pubblico del serale.

"Questi due non sono reali, non possono esserlo", "Sono fantastici", "Solo voce e senza base, due veri talenti", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter dopo che è stato diffuso il video dell'interpretazione dei "pupilli" di Lorella Cuccarini.

Compleanno da star per l'allievo di Amici

Dopo aver risentito Alex e Sissi cantare insieme, molti fan di Amici si sono esposti per chiedere a gran voce che al prossimo Festival di Sanremo sia tra loro il duetto e non tra Wyse e Luigi. I due ragazzi hanno dimostrato di avere un bel feeling sul palco, tant'è che anche alcuni giornalisti hanno suggerito al musicista di scrivere un brano da presentare in coppia con la collega.

Interpellato di recente sull'eventualità di partecipare alla kermesse canora con un compagno di classe, Alex ha risposto che è troppo presto per pensare a questo e che gli piacerebbe provare a convincere Amedeus anche da solo. La scelta dei "Big" che si esibiranno all'Ariston non avverrà prima della fine dell'anno, quindi c'è tempo per prendere decisioni a riguardo.

Intanto giovedì 16 giugno Alessandro Rina compie 22 anni e allo scoccare della mezzanotte è stato festeggiato dai finalisti coi quali ha condiviso l'evento Tim della sera precedente. Assente al brindisi Cosmary Fasanelli: la fidanzata del cantante è impegnata con le prove di Battiti Live, lo show musicale che quest'anno ha nel suo corpo di ballo molti ex allievi di Amici (Nunzio, Christian, Martina e Tommaso Stanzani).