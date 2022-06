Il 16 giugno 2022 l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi Alex Wyse ha compiuto 22 anni. A festeggiarlo per primi e a brindare con lui, sono stati alcuni dei suoi ex compagni presenti all'evento Tim Live Show svoltosi ad Ostia. Tra loro, Luigi Strangis, Albe, Serena, Sissi e Michele.

Per Alex è un'estate all'insegna della musica, visto che sta promuovendo in giro per l'Italia il suo primo Ep e sarà uno dei tanti artisti che saliranno sul palco di Battiti Live 2022.

I finalisti di Amici al Tim Live Show: tra loro anche Alex

A distanza di un mese dalla finalissima di Amici 21, alcuni degli ex allievi si sono ritrovati sul palco del Tim Live Show.

Un evento che si è svolto presso il Teatro Antico di Ostia e presentato da Elena D'Amario. In particolare, erano presenti i finalisti della scorsa edizione di Amici. Il vincitore Luigi Strangis, Sissi, Albe, Alex e i ballerini Serena e Michele. Una vera reunion, durante la quale il pubblico ha potuto vederli esibirsi dal vivo.

In particolare, Luigi con 'Tienimi stanotte' è stato apprezzato dalla folla: il tutto è stato documentato proprio dagli stessi ex allievi attraverso i loro canali social. Non solo, anche la pagina Instagram ufficiale di Amici ha postato uno scatto che ritrae i sei talenti insieme.

Alex Wyse compie 22 anni: party con gli ex allievi di Amici 21

Proprio al termine dell'evento, i finalisti della scorsa edizione di Amici hanno atteso che giungesse la mezzanotte per poi brindare con Alex Wyse.

Il cantante infatti, proprio il 16 giugno festeggia i suoi 22 anni. Un party di compleanno improvvisato, le cui immagini sono state pubblicate proprio dal festeggiato sul suo profilo social. Nel video si vedono Albe e Luigi con un bicchiere in mano che urlano e festeggiano il loro amico.

Non potevano mancare gli auguri della fidanzata Cosmary Fasanelli che, attraverso delle Instagram Stories, ha scritto: "Tantissimi auguri anche qui bimbo", accompagnando le parole con alcuni scatti di lei e Alex insieme.

Chi è Alex Wyse, il 22enne di 'Sogni al cielo'

Alex Wyse, come già accennato, ha 22 anni, essendo nato il 16 giugno 2000. Il suo vero nome è Alessandro Rina. Abita, attualmente a, Milano ma negli anni passati, ha trascorso diverso tempo in Inghilterra. Ha studiato presso il Chesterton Community College di Cambridge per poi conseguire il diploma alla BIMM di Londra.

Quando si è presentato ad Amici lo scorso settembre, aveva dichiarato che le sue canzoni non avevano titoli, in quanto non gli piaceva l'idea di spiegare una canzone attraverso una sola parola.

Un titolo a uno dei suoi brani più celebri lo ha dato: si tratta di 'Sogni al cielo', una delle prime canzoni cantare proprio ad Amici e diventata in poco tempo una hit. Grazie al Talent di Maria, De Filippi, la carriera di Alex è sbocciata. 'Non siamo soli', è il suo primo EP. Tra i suoi impegni futuri, anche la partecipazione a Battiti Live 2022, dove ritroverà anche altri ex allievi di Amici 21, tra cui proprio Luigi e Albe.