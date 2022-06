Alex e Luigi sono stati tra i cantanti più amati in assoluto della ventunesima edizione di Amici di Mari De Filippi. Strangis è uscito vincitore dal talent show, mentre Alex ha ottenuto il consenso del pubblico grazie al suo talento. Per lungo tempo sono stati rivali, tanto da discutere in diverse occasioni. Una competizione che con il tempo è diventata più sana e li ha portati ad un chiarimento, con l'aiuto di Maria De Filippi, e a ritrovare la voglia di collaborare e mantenere intatta la loro amicizia, anche al di fuori della scuola. Secondo un'indiscrezione, potrebbero lavorare insieme in futuro.

Alex e Luigi pronti per un duetto speciale

Nonostante Alex e Luigi siano stati tra i cantanti più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, non sono riusciti ad ottenere lo stesso successo in classifica dei cantanti dell'edizione precedente, ovvero Sangiovanni e Aka7even. Lo scorso anno gli inediti dei ragazzi spopolavano nelle radio, su Spotify e su iTunes, mentre i due nuovi artisti stanno facendo un po' di fatica in più e stanno ottenendo posizioni inferiori nelle classifiche. Ovviamente, dopo l'esperienza ad Amici, molti cantanti scelgono di tentare la fortuna sul palco del teatro Ariston e probabilmente sarà questa la strada che seguiranno anche Alex e Luigi. Iniziano ad esserci alcuni rumor che riguardano una loro possibile partecipazione, in modo speciale.

Alex e Luigi potrebbero duettare a Sanremo 2023

Alex e Luigi potrebbero unire le loro forze, e i loro fan, per un duetto inedito a Sanremo 2023 [VIDEO]. Questa è l'indiscrezione che si legge sul web e che sta facendo letteralmente impazzire i sostenitori dei due artisti. Secondo alcune voci Amadeus avrebbe messo gli occhi sui due cantanti per la prossima edizione del festival.

La partecipazione di Luigi era già stata palesata qualche settimana fa, ma nelle ultime ore un'indiscrezione ha reso tutto più interessante. Alex e Luigi fanno entrambi parte della stessa casa discografica, la 21co di Giordana Anzi e Mattia Briga. Questo sta facendo spazio all'ipotesi di una possibile partecipazione di tutti e due al Festival, con un duetto inedito.

La rivalità tra Alex e Luigi

Nel corso dei mesi trascorsi nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Alex e Luigi hanno vissuto una forte rivalità, spesso dovuta anche ai commenti dei professori e ai guanti di sfida che li hanno messi alla prova. I cantanti sono arrivati a discutere e allontanarsi, proprio a causa della competizione. Nell'ultimo periodo in casetta, però, grazie all'aiuto di Maria De Filippi, sono riusciti a chiarirsi e a riprendere la loro amicizia. Un duetto potrebbe essere un vero e proprio sogno per molti fan e un modo per dimostrare che sono finalmente passati dalla rivalità alla complicità.