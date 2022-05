A pochi giorni di distanza dalla fine di Amici 21, un famoso ex professore della scuola ha usato i social network per commentare le esibizioni dei ragazzi in gara. Andando contro il parere di molti, Luca Jurman ha stroncato sia Sissi Cesana che Luigi Strangis: secondo il maestro di canto, i due allievi non meriterebbero tutti i complimenti che gli sono stati fatti, soprattutto il vincitore non sarebbe un polistrumentista di alto livello come molti l'hanno definito su Canale 5.

Le dure parole dell'ex volto di Amici

Sono tanti i big della musica italiana ad aver seguito la finale di Amici 21: Rita Pavone si è esposta su Twitter per criticare alcuni allievi e per elogiarne altri, Ermal Meta ha usato i social per chiedere ad Alex di aprire i suoi concerti e un ex professore ha condiviso un lungo sfogo su Facebook sui protagonisti dell'ultima puntata.

Nel commentare le esibizioni dei quattro cantanti in gara domenica 15 maggio, Luca Jurman non gli ha risparmiato aspre critiche, ma anche tirate d'orecchie per come hanno interpretato brani di successo in diretta tv.

La prima ad essere esaminata dal maestro di canto è stata Sissi Cesana: "La ragazza di cui si elogia sempre la voce, in finale è stata imprecisa in tutte le performance".

La vincitrice del premio della critica della ventunesima edizione del talent-show Mediaset, dunque, non ha convinto l'esperto, che non ha avuto paura ad andare contro i pareri positivi di molti, giornalisti compresi.

Il commento sul vincitore di Amici

Dopo Sissi, Luca Jurman ha commentato un altro protagonista della finale di Amici, il vincitore.

"Luigi è un polistrumentista? Suona la chitarra in modo sufficiente e ha fatto errori su cose semplici", ha tuonato l'ex insegnante della scuola in un video apparso sul suo profilo Facebook.

Sempre in merito alle esibizioni che Strangis ha fatto domenica scorsa, l'esperto ha detto: "Lui come cantante non è eccellente".

In generale, l'ex professore di Marco Carta non ha trovato neppure una performance impeccabile, anche se quelli che gli sono piaciuti di meno sono sicuramente Sissi e Luigi.

Jurman ha criticato anche l'ospite della finalissima, nonché sua ex allieva: "Alessandra Amoroso non ha più la vocalità di prima. Non vuoi migliorare, gli studi durano anni, anche dopo Amici. I concorrenti non sono dei fenomeni".

Il parere di Rita Pavone sugli allievi di Amici

Prima di Luca Jurman, un'altra artista si è esposta per criticare la vittoria di Luigi Strangis.

Mentre su Canale 5 andava in onda la finalissima di Amici, Rita Pavone usava Twitter per criticare le eliminazioni di due allievi che secondo lei meritavano in egual modo il gradino più alto del podio.

"Luigi è un ottimo performer ma la sua voce non mi prende", ha fatto sapere l'artista in un messaggio che ha diviso il popolo del web.

Secondo la cantautrice, infatti, le due migliori voci di quest'anno erano quelle di Sissi Cesana (poco valorizzata dagli inediti) e di Alex Wyse: "Lo amo molto. Trovo che abbia una versatilità vocale straordinaria, passa con disinvoltura da un genere all'altro e scrive cose belle con sensibilità".

"Suona illogico che siano uscite proprio le due sole grandi voci di questo programma", ha concluso Pavone nel suo sfogo.

Tra i tantissimi utenti che hanno messo un "mi piace" a questo commento, c'è anche l'elogiato Alex: il ragazzo ha apprezzato le parole di Rita e l'ha dimostrato con un "like" che ha fatto un po' arrabbiare i fan di Luigi, che l'hanno interpretato come un gesto contro il vincitore, quando probabilmente era solo un modo per ringraziare per i complimenti ricevuti da una big della musica.