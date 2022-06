Da giorni si rincorreva la voce di una presunta crisi tra Alex e Cosmary: i due talenti, che si sono conosciuti e innamorati durante il percorso ad Amici 21, si erano ritrovati una volta terminato il programma, ma a quanto pare tra di loro non procede tutto per il meglio. Intervistato da Casa Chi, seppur mantenendo il massimo riserbo sulla questione, il cantante ha fatto intendere di vivere con la fidanzata un momento particolare.

Inoltre, l'artista ha fatto il punto sulla sua situazione professionale, da Sanremo a possibili duetti con gli ex compagni, Alex si è raccontato a 360 gradi.

Alex commenta la relazione con Cosmary: 'Momento particolare'

Alex Wyse ha aperto il suo cuore durante l'intervista rilasciata a Casa Chi durante la puntata del 29 giugno. Anche senza scendere nei dettagli, il cantautore ha di fatto lasciato intendere che ci sono alcuni intoppi nella sua relazione con la bellissima Cosmary.

"È un momento un po’ particolare, non è il caso di parlarne ora…", ha affermato Alex buttando nello sconforto i numerosi fan della coppia. Qualche giorno fa, intervistato da Lorella Cuccarini, il finalista di Amici 21 aveva accennato ad alcuni battibecchi con la fidanzata, aggiungendo che conciliare i rispettivi impegni di lavoro per vedersi non è sempre facile.

Nulla però faceva pensare a una situazione tanto 'seria', tanto da portare Alex a glissare sull'argomento.

Evidentemente tra i due le divergenze sono più serie del previsto. Entrambi giovani e nel momento massimo di esposizione mediatica non è sempre facile gestire la fama che piomba addosso ai ragazzi una volta usciti dal talent. Per questa ragione, l'artista ha voluto concentrarsi nella sua intervista sull'aspetto lavorativo.

I progetti lavorativi di Alex

"Sanremo è un traguardo che ho sempre sognato di raggiungere", ha raccontato Alex, confermando di essere attratto dal palco dell'Ariston. Ma per potersi presentare alla kermesse canora secondo l'artista, a ben vedere, serve la canzone giusta. Proprio in questa direzione Alex sta lavorando. D'altra parte, non sarebbe la prima volta che un artista uscito dalla scuola di Maria De Filippi si presenta l'anno successivo al Festival di Sanremo.

L'anno scorso è stato il turno di Sangiovanni e Aka7even.

E proprio parlando dei suoi ex compagni, Alex ha lodato le capacità di Sissi, confidando che non gli dispiacerebbe per nulla duettare con lei. "Per me lei ha una delle più belle voci in Italia appena uscite", ha detto il cantante in riferimento alla giovane.

Infine, Alex ha confermato di essersi riappacificato con Luigi: i battibecchi che hanno avuto luogo in casetta sono stati dimenticati quando i due hanno terminato il loro percorso televisivo.