Lunedì 27 giugno 2022, su Canale 5, andrà in onda la finale dell'Isola 16. Stando al giudizio di alcuni telespettatori del Reality Show, la finale sarebbe stata differente se il reality show non fosse stato prolungato di un mese. Nell'ultimo periodo infatti, alcuni naufraghi che avevano preso parte al programma all'inizio sono stati costretti al ritiro per motivi di salute.

Chi sono i finalisti?

Alla puntata finale dell'Isola dei Famosi sono arrivati in sei: Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Luca Daffrè e Mercedesz Henger.

Dall'inizio del reality show ad oggi, si sono ritirati moltissimi concorrenti: Edoardo Tavassi è l'ultimo in ordine di tempo a causa dell'infortunio al ginocchio. Marco Cucolo ha dei calcoli alla cistifellea mentre Roger Balduino si è infortunato alla caviglia. Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind hanno lasciato il reality show il 23 maggio poiché hanno scelto di non accettare il prolungamento di contratto.

Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti invece, si sono ritirate nella prima parte dell'Isola dei Famosi per infortunio: la prima per un'infezione mentre la seconda per un'ustione provoca durante la "prova del fuoco". A loro si sono uniti i concorrenti eliminati dal televoto.

La critica di alcuni telespettatori

Secondo alcuni telespettatori, la finale dell'Isola dei Famosi in un certo senso sarebbe falsata. I naufraghi arrivati alla finale del reality show sembrano non convincere proprio tutti.

In molti infatti, credono che il programma condotto da Ilary Blasi non si sarebbe dovuto allungare di un mese: "Se il programma non fosse stato allungato, non ci sarebbero stati tutti questi ritiri".

A proposito della puntata conclusiva, alcuni fan del reality show hanno affermato sui social: "La finale sarebbe stata differente". A generare il malcontento tra i telespettatori, sarebbe stato il ritiro di Edoardo Tavassi e Guendalina. A detta di alcuni infatti, uno dei due fratelli avrebbero potuto trionfare.

Nicolas Vaporidis: 'Felicità a metà'

A pensarla come alcuni telespettatori, è stato lo stesso Nicolas Vaporidis. Il primo finalista dell'Isola 16 ha ammesso: "Non è la finale che speravo". Senza nulla togliere ai suoi attuali compagni d'avventura, l'attore sperava di arrivare alla finale con la persona con cui aveva trascorso 93 giorni in Honduras: "Sono felice di essere arrivato fino a qui, ma è una felictà a metà".

In una recente intervista, anche Marco Cucolo ha lasciato intendere di non aver condiviso il prolungamento del reality show. L'attuale compagno di Del Santo ha evidenziato che gli infortuni sono arrivati nell'ultimo mese dell'Isola dei Famosi.