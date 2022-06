Mancano ormai poche puntate al termine della soap turca Brave and Beautiful. In queste ultime settimane, molti altarini sono venuti a galla, ma ancora tanto deve accadere. Le anticipazioni ci rivelano infatti che dopo la morte di Korhan, succederanno diverse cose spiacevoli per la famiglia di Cesur. Riza non si accontenterà di aver posto fine alla vita del fratello di Suhan, ma rapirà anche quest'ultima. La donna purtroppo finirà in coma e ci resterà per alcuni mesi. Soyözlü invece verrà arrestato, ma dopo il processo non finirà in prigione. Questo scatenerà la furia di Korludag e di Alemdaroğlu.

Brave and Beautiful, trame Turchia: Tahsin e Cesur incastrano Riza

Le forze dell'ordine riusciranno a mettere le manette a Riza: il suo destino però non sarà in prigione, come sperato da Cesur. Il giudice deciderà infatti che il fratello di Adalet soffre di alcuni disturbi mentali e per questo dovrà essere ricoverato presso una struttura apposita. Tahsin e suo genero decideranno di unire le forze, affinché Riza scompaia una volta per tutte.

Il piano previsto da Korludag per eliminare il suo nemico però, farà sì che anche lui perda la vita. Il padre di Suhan, pur sapendolo, terrà il genero all'oscuro di tutto. Convinto di essere fuggito dalla struttura grazie a un infermiere corrotto, Riza salirà all'interno di una piccola imbarcazione.

Contro ogni sua aspettativa, l'uomo si ritroverà davanti sia Cesur che Tahsin.

Spoiler Brave and Beautiful sul finale: Tahsin scrive una lettera d'addio a Cesur

Tahsin vorrà vendicarsi personalmente dell'assassino di suo figlio, motivo per cui quanto Alemdaroğlu starà per sparare al nemico, un uomo di Tahsin lo immobilizzerà e lo allontanerà dall'imbarcazione.

Dopo una violenta colluttazione tra il padre di Suhan e il fratello di Riza, la nave esploderà, così era stato programmato da Tahsin. Cesur si risveglierà all'interno della sua macchina e sarà proprio lì che assisterà all'esplosione. Poco dopo, l'uomo ritroverà una lettera scrittagli proprio dal suocero. Tahsin raccomanderà a Cesur di prendersi cura di sua figlia e di suo nipote che a breve verrà alla luce.

Poco prima di passare a miglior vita, Tahsin svelerà un altro dei suoi segreti. Nel dettaglio, l'uomo svelerà a Mihriban, la sua ex, la motivazione che l'ha portato a troncare ogni rapporto con lei. L'uomo le svelerà che il padre di Nurhan l'ha obbligato a lasciarla, minacciandolo di uccidere sia lui che lei nel caso si fosse azzardato a lasciare la figlia ormai incinta di Korhan.