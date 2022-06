Proseguono su Canale 5 le puntate della soap televisiva Un altro domani. La serie di origine spagnola ha preso da poco il via sulla rete Mediaset, nella fascia pomeridiana. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna, svelano che Carmen Villanueva si metterà ben presto nei guai. La giovane deciderà di rimanere in Africa, a lavorare al fianco del padre nella sua azienda. I guai inizieranno quando i dipendenti di Francisco inizieranno a lamentarsi per le ore di lavoro eccessive. In particolare, i lavoratori parleranno con la figlia del loro capo, dicendole che portare a termine una commissione di Villanueva Senior non sarà per niente facile.

Inizierà una protesta, che avrà come capo il dipendente Dayo.

Spoiler Un altro domani: Carmen si introduce da sola nella selva

La protesta indetta dai lavoratori avrà come scopo quello di portare Francisco ad assumere nuovi dipendenti. Purtroppo però, non serviranno a nulla le azioni intraprese dai dipendenti. Nonostante le raccomandazioni di Patricia, Carmen deciderà di agire in favore dei dipendenti dell'azienda. La ragazza s'introdurrà nella selva per parlare con Dayo e con gli altri, per mediare un accordo e porre così fine alle proteste. Inizialmente, Carmen intraprenderà il tragitto da sola, ma poi sarà aiutata a superare gli ostacoli da Kiros. Una volta giunta a destinazione, Carmen parlerà con Dayo e gli assicurerà che convincerà suo padre ad assumere dei nuovi operai.

Anticipazioni Un altro domani: Kiros si allontana da Carmen

Tra gli operai e Carmen sembrerà esserci un accordo. Villanueva dirà al capo della protesta e che il padre non esiterà a sostituire i dipendenti in sciopero. Purtroppo per Carmen però, le cose non andranno come da lei sperato. Il padre non prenderà per nulla bene il suo comportamento.

Quando Francisco scoprirà che Carmen si è introdotta nella selva e che al suo fianco, ad accompagnarla, c'era Kiros, se la prenderà anche con lui. Il proprietario della fabbrica alzerà le mani al dipendente. Poco dopo sarà ritrovato il corpo di Dayo.

Il giorno dopo l'accaduto, in paese, tutti crederanno che l'uomo sia stato ucciso per mostrare a tutti cosa potrebbe accadere in futuro a qualcuno qualora si ribellasse a Francisco.

Kiros, per paura che possa succedere qualcosa anche a lui, deciderà di allontanarsi da Carmen. Inoltre, i dipendenti della fabbrica inizieranno ad avercela con Carmen per quanto successo a Dayo, addossando alla ragazza la colpa del tragico destino del loro portavoce. La ragazza, nonostante il suo intento di compiere una buona azione per i dipendenti, potrebbe così trovarsi in serio pericolo.