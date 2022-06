Novità avvincenti saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful in programma a metà giugno negli Usa. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Ridge e Taylor scopriranno che Sheila Carter è evasa dal carcere. Finn, invece, si risveglierà dal coma.

Beautiful: Sheila scappa dal carcere aiutata da Mike

Le anticipazioni di Beautiful inerenti alle nuove puntate in onda attualmente sui teleschermi statunitensi annunciano tante novità.

Scendendo nei dettagli, i telespettatori assisteranno al ritorno di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dopo la sua decisione di partire per Parigi.

La stilista, infatti, si collegherà tramite webcam per ringraziare i suoi amici e parenti per il loro supporto. In questo frangente, la giovane Forrester ammetterà che stare lontana da Los Angeles la sta facendo reagire, nonostante soffra ancora tremendamente per la morte di Finn.

Inoltre si tornerà a parlare di Sheila (Kimberlin Brown), tra i personaggi di punta di questa stagione della soap opera. In particolare, la criminale riuscirà a evadere dal carcere grazie al suo ex complice Mike. Proprio quest'ultimo aveva aiutato Carter in diversi crimini nelle passate stagioni. A quanto trapelato, la vecchia conoscenza si travestirà da guardia penitenziaria e aiuterà la madre biologica di Finn a scappare.

Taylor e Ridge scoprono che Carter è evasa

Stando alle trame di Beautiful in programma nel 2023 in Italia a causa della differenza di emissione con gli Usa si evince che il vice-capo Baker porterà una brutta novità alla famiglia Forrester. L'uomo di legge, infatti, informerà Taylor e Ridge (Thorsten Kaye) che Sheila Carter è riuscita ad evadere dalla prigione, dove era stata incarcerata per aver sparato a Finn e Steffy nei pressi di un vicolo vicino ad Il Giardino.

La notizia ovviamente infurierà i due personaggi che si domanderanno come sia stato possibile.

Nonostante questo, lo stilista e la dottoressa saranno sollevati del fatto che sua figlia sia attualmente in Europa, lontana da questa spiacevole situazione. Alla fine il signor Forrester si recherà a casa di Brooke (Katherine Kelly Lang) per informarla di quanto accaduto.

Finn si risveglia dal coma

Ma non ci saranno solo brutte notizie, in quanto in un luogo segreto Finn si risveglierà dal coma dopo la sparatoria che l'aveva visto coinvolto. Il bel dottore, infatti, riaprirà gli occhi davanti a Li e Sheila. Ma sarà frutto dell'immaginazione del marito di Steffy? Oppure Carter è riuscita a scoprire dove Li tiene nascosto sua figlio? Tutto ciò sarà chiarito nelle successive puntate.