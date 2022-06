Cresce la tensione nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 e le anticipazioni degli episodi in onda a giugno saranno determinanti per capire come evolveranno le trame.

Liam è in ansia per quanto successo la notte in cui ha investito Vinny ed è assalito dai sensi di colpa. Non sa se sia meglio confessare tutto alla polizia, rischiando di andare in prigione, oppure ascoltare il consiglio di Bill e insabbiare le prove.

Nei prossimi episodi il giovane Spencer prenderà una decisione molto difficile, che renderà orgogliosa Hope. In un momento drammatico i due faranno pace, ma il destino è pronto a separarli ancora una volta.

Beautiful nuove anticipazioni: Liam confessa l'omicidio di Vinny

Nei nuovi episodi che andranno in onda a giugno, Liam non ce la farà più a tenere dentro di sé il peso della colpa e penserà seriamente a cosa fare-

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Liam sarà pronto a costituirsi alla polizia e a raccontare quanto accaduto quella maledetta notte in compagnia di Bill.

Il senso di giustizia prevarrà su ogni cosa e così il giovane Spencer si presenterà al cospetto del tenente Baker, che non aspettava altro per confermare i suoi sospetti.

Bill vuole salvare il figlio, ma finisce nei guai

Quando Liam sarà alla polizia e racconterà la dinamica dell'incidente, al suo fianco ci sarà Hope, che proverà a far ragionare il tenente Baker, dicendogli che quanto successo non è altro che un incidente.

Purtroppo Baker non sarà dello stesso avviso e dirà a Liam che è nei guai perché accusato di omicidio. Dopo avergli letto i suoi diritti, lo condurrà in carcere.

Nel frattempo arriverà un trafelato Dollar e, come svelano le anticipazioni di Beautiful, Bill confesserà di aver coperto la morte di Vinny nella vana speranza di salvare suo figlio.

La deposizione di Bill non farà altro che metterlo nei guai e anche per lui arriverà il momento di andare dietro le sbarre, reo di aver coperto le prove e offerto la sua complicità a Liam.

La disperazione di Hope nelle nuove puntate di Beautiful

Prima che Liam venga condotto nella sua cella, gli verrà data la possibilità di salutare un suo caro e ovviamente la scelta ricadrà su Hope.

La giovane Logan urlerà disperata al solo pensiero di perdere l'uomo che ama, ma gli dirà di essere orgogliosa di lui per la scelta coraggiosa di costituirsi.

Hope ribadirà il suo amore a Liam, perdonando anche il tradimento che tanto l'ha fatta soffrire. I due si daranno un ultimo straziante saluto prima che le loro strade si dividano.

Il giovane Spencer rientrerà nella sua cella, ma Hope gli prometterà che farà tutto il possibile per dimostrare la sua innocenza e che la morte di Vinny è stata solo un drammatico incidente.