Le anticipazioni sul finale di Brave and Beautiful, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei clamorosi sviluppi legati alla protagonista Suhan, la quale si ritroverà in serio pericolo di vita.

Le ultime puntate della serie tv pomeridiana Mediaset saranno particolarmente intense e i colpi di scena non mancheranno.

Occhi puntati in primis sulla vendetta spietata di Riza che, in questo finale, arriverà a fare del male alla figlia di Tahsin, mettendo a repentaglio anche la sua gravidanza.

Anticipazioni finale Brave and Beautiful: Riza spietato con Suhan

Nel dettaglio le anticipazioni sul finale di Brave and Beautiful, che andrà in onda tra giugno e luglio in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che per Riza arriverà il momento di portare a compimento la sua vendetta nei confronti di Tahsin.

Ritenendolo l'unico responsabile della sua infelicità, Riza non si farà problemi a bersagliare gli affetti più cari di Tahsin, tanto da colpire in primis la povera Suhan.

Quest'ultima, infatti, verrà rapita proprio da Riza e si ritroverà vittima di una brutale aggressione che potrebbe costarle caro.

Suhan finisce in gravi condizioni e rischia di morire

Le condizioni di salute della donna desteranno non poche preoccupazioni, al punto che nel momento in cui arriverà in ospedale, il suo quadro clinico apparirà a dir poco disperato.

I medici, infatti, metteranno subito al corrente Cesur della gravità della situazione e non se la sentiranno di dargli delle certezze sul futuro della donna, così come sul bambino che porta in grembo.

Le anticipazioni sul finale di Brave and Beautiful, in onda prossimamente su Canale 5 in prima visione assoluta, rivelano che per Cesur sarà un durissimo colpo prendere atto di questa sconvolgente situazione, che rischia di fargli perdere la sua amata e quel bambino tanto desiderato.

Cesur disperato per Suhan, Tahsin contro Riza: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Come si evolverà a questo punto la vicenda? Tahsin, nel momento in cui verrà informato di questa situazione, non si farà problemi a compiere la sua vendetta nei confronti di Riza.

Tra i due ci sarà un accesissimo scontro, al termine del quale entrambi perderanno la vita.

Cesur, a quel punto, non potrà fare altro che correre subito in ospedale per stare al fianco della sua amata e scoprire se ci sono novità positive sul suo stato di salute.

Dopo essere finita in coma, la donna si riprenderà e riuscirà a dare alla luce il suo bambino. Un finale felice per la coppia Cesur-Suhan che, dopo aver affrontato mille ostacoli e addirittura combattuto contro la morte, potranno stringere tra le braccia il frutto del loro grande amore, pronti a iniziare una nuova vita.