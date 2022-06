L’epilogo conclusivo della soap opera turca Brave and Beautiful si avvicina sempre di più. Nelle ultime puntate che occuperanno il piccolo schermo italiano dal 27 al 30 giugno 2022, mentre Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e suo padre Tahsin Korludag (Tamer Levent) affronteranno il malvagio Riza Soyözlü (Yiğit Özşener), Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) uscirà dal coma nel momento in cui darà alla luce il figlio che chiamerà Korhan, in ricordo del fratello scomparso.

Anticipazioni Brave and Beautiful al 30/6: Tahsin disperato per la morte del figlio, Sühan sequestrata da Riza

Gli spoiler sugli episodi finali in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 27 a giovedì 30 giugno, raccontano che non appena Tahsin sarà disperato per il decesso del figlio Korhan (Erkan Avci) a confortarlo ci penserà Mihriban (Devrim Yakut): tra quest’ultima e il padre di Sühan sembrerà essere tornato il sereno in maniera definitiva. Intanto Cesur, durante un’intervista, prometterà una ricompensa a chi gli farà avere informazioni sulla sparizione di sua moglie: non passerà molto, quando l’amica del tassista Rasim svelerà a Cesur di aver contribuito a portare Riza a Korludag.

A questo punto le forze dell’ordine si metteranno alla ricerca dell’uomo in questione, e Riza non perderà tempo per ucciderlo.

Nel contempo, Sühan, dopo essere stata sequestrata da Riza, per merito di un uomo di passaggio, riuscirà a contattare al telefono Cesur: mentre quest’ultimo e Tahsin non perderanno tempo per raggiungere la fanciulla, il perfido Riza architetterà un altro dei suoi piani diabolici per rovinare la felicità della coppia.

Tahsin si vuole vendicare di Riza, Sühan mette al mondo il piccolo Korhan

Successivamente Cahide (Sezin Akbaşoğulları) accetterà su richiesta di Hulya (Zeynep Kızıltan) di occuparsi del piccolo Zafer. Sühan, dopo aver ricevuto uno sparo, entrerà in coma e mentre si troverà in ospedale farà dei sogni bellissimi riguardanti lei e Cesur.

Intanto Riza, grazie alla complicità di un infermiere, se ne andrà via dall’ospedale psichiatrico ma quando sarà in procinto di fuggire con una barca, apprenderà di essere caduto in una trappola organizzata da Cesur e Tahsin. Quest’ultimo sarà deciso a vendicarsi del cognato, dopo aver messo fuori gioco il genero.

Nel contempo, non appena Sühan entrerà in travaglio, Sirin (Irmak Örnek) verrà a conoscenza dai medici che la sua amica potrebbe rischiare la vita. La barca in cui si troveranno Tahsin e Riza salterà in aria sotto lo sguardo sconvolto di Cesur. Infine, quest’ultimo farà dei salti di gioia, poiché apprenderà di essere diventato padre e che Sühan ha riaperto finalmente gli occhi prima del parto proprio come lui aveva immaginato.