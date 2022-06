Le puntate conclusive di Brave and Beautiful saranno ricche di colpi di scena. Riza assassinerà brutalmente Korhan, ma non si limiterà a questo. Oltre ad uccidere anche due guardie del corpo, non esiterà a rapire Suhan. La vendetta contro Tashin e Cesur sembrerà compiuta, ma i colpi di scena non saranno ancora finiti.

Riza continua con il suo piano di vendetta: spoiler Brave and Beautiful

In Brave and Beautiful si sta avvicinando il finale di stagione. Con ogni probabilità, la soap turca terminerà all'inizio di luglio. Dal 13 giugno, la messa in onda su Canale 5 subirà un cambiamento di orario: le puntate saranno più brevi, visto che inizieranno alle 16:00 è termineranno alle 16:35.

Episodi notevolmente ridotti, non più una doppia puntata come accaduto nelle ultime settimane. Man mano che si andrà verso il finale, le trame si faranno sempre più avvincenti. Protagonista assoluto ancora una volta lo psicopatico Riza, determinato più che mai ad attuare la sua vendetta contro Tashin, Cesur e Suhan. In particolare, il cattivo della soap, non avrà digerito il fatto che Cesur e Suhan lo abbiano fatto cadere in trappola facendolo arrestare per l'omicidio di Adalet. Nonostante sia riuscito ad evadere in tempi record dal carcere, Riza non avrà pace fino a che non avrà regolato i conti con i suoi nemici.

Riza uccide brutalmente Korhan: puntate finali Brave and Beautiful

Ebbene, i piani per uccidere Cesur e procurare in aborto a Suhan non saranno andati a buon fine.

Pertanto, Riza sarà sempre più accecato dalla rabbia e ancor più pericoloso, soprattutto dopo che Tashin e Cesur si alleerano per fargliela pagare. Il piano di Tashin e Cesur per mettere Riza fuori gioco non andrà però come previsto. Riza scoprirà che i due lo vorranno trarre in inganno e per questo, deciderà di andare a casa di Alemdaroğlu.

Qui non troverà Cesur, bensì un ignaro Korhan, il quale verrà ucciso brutalmente da Riza insieme a due guardie.

Dopo aver ucciso Korhan, Riza rapirà Suhan

I telespettatori di Brave and Beautiful dovranno dire addio al personaggio di Korhan. Riza, nella sua vendetta contro Tashin e Cesur, si sarà lasciato dietro una lunga scia di sangue, ma non si fermerà di certo qui.

Dopo aver ucciso il marito di Cahide, Riza rapirà pure Suhan. Sarà evidente come le puntate finali di Brave and Beautiful saranno più avvincenti che mai. Resta da capire cosa voglia fare ora Riza. Ucciderà pure Suhan? Dando uno sguardo alle trame successive, la donna verrà tenuta segregata dallo psicopatico sino al momento in cui Cesur e Tashin riusciranno a liberarla. Peccato che Suhan sarà in gravissime condizioni. Per saperne di più su questo avvincente finale di stagione, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:00. Per rivedere le puntate già trasmesse, basta invece collegarsi al sito Mediaset Infinity.