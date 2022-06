Incredibili colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler del finale di stagione della Serie TV rivelano che Tahsin Korludag sacrificherà la propria vita per eliminare Riza Soyozlu una volta per tutte.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Riza viene internato in una struttura psichiatrica

Le anticipazioni di Brave & Beautiful annunciano che ci saranno uscite di scena clamorose nel corso del finale di stagione.

Tutto inizierà quando Suhan entrerà in coma dopo essere trasportata in ospedale.

Successivamente Riza verrà arrestato dalla polizia quando si recherà in una clinic per farsi curare la ferita che gli ha procurato la giovane Korludag per difendersi durante il sequestro che ha organizzato ai suoi danni.

Il fratello di Adalet salirà sul banco degli imputati quattro mesi dopo il suo arresto. In questo frangente il giudice riterrà Soyozlu incapace di intendere e di volere, tanto da internarlo in una struttura adeguata per curare le sue problematiche. Ovviamente Tahsin e Cesur non saranno felici che il loro nemico non abbia pagato per tutti i crimini commessi, di conseguenza si metteranno d'accordo per infliggere una lezione a Riza una volta per sempre.

Cesur e il suocero tendono un agguato al loro nemico

Nelle puntate finali di Brave & Beautiful, Cesur e Tahsin si metteranno d'accordo con un infermiere del sanatorio per aiutare il loro nemico a fuggire. Riza si fiderà del presunto complice, tanto da pagargli generosamente il suo favore e lo aiuterà a lasciare la Turchia con una piccola imbarcazione.

Il fratello di Adalet riuscirà a lasciare l'istituto di cura, ma il colpo di scena sarà dietro l'angolo.

Soyozlu, una volta giunto in mezzo al mare, apprenderà che Cesur e suo suocero si sono nascosti all'interno dell'imbarcazione. I tre daranno vita a un tafferuglio che purtroppo avrà delle serie conseguenze.

Tahsin e Soyozlu muoiono

Cesur verrà messo fuori combattimento da un taser di un complice di Tahsin, che avrà ordine di condurlo il più lontano possibile dall'imbarcazione. Dopodiché il signor Korludag informerà Riza che sta per ucciderlo visto che in questo modo potrà vendicare le morti di Korhan e Adalet, e quello che ha fatto a Suhan, in coma da oltre quattro mesi. La barca esploderà a causa del tanto esplosivo nascosto, tanto che Tahsin e Soyozlu moriranno sul colpo.

Dall'altra parte Cesur assisterà sconvolto alla scena quando si risveglierà sulla sua auto dove ritroverà una lettera d'addio del suocero, che lo pregherà di vegliare su sua figlia e sul bambino che attende.