Starebbe già vacillando una storia d'amore nata negli studi U&D pochi mesi fa. Nell'ultimo periodo, infatti, si rincorrono le voci su una presunta crisi in corso tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che si sono fidanzati la scorsa primavera davanti alle telecamere di Canale 5. L'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha commentato ironicamente la notizia sulla possibile maretta tra il tronista e la corteggiatrice, e ha lasciato intendere che la favola tra i due non sarebbe mai esistita.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Alessandro Rosica è tra quelli che non credono all'amore che è sbocciato tra Matteo e Valeria negli studi di U&D.

Oggi, venerdì 17 giugno, l'esperto di cronaca rosa ha deciso di esporsi a suo modo su una vicenda che da giorni è sulla bocca di tutti.

Nel commentare un articolo sulla crisi che avrebbe colpito la coppia formata da Ranieri e Cardone, il romano ha usato l'ironia e ha scritto: "Ancora credete alle favole".

L'uomo si è rivolto direttamente a quelle persone che fanno il tifo per la relazione che di recente starebbe scricchiolando e ha suggerito loro di non crearsi false illusioni su un qualcosa che non esisterebbe.

Rosica non è di certo il primo che manifesta perplessità sulla storia tra il tronista e la corteggiatrice.

Il gelo dopo la scelta a U&D

Ad alimentare le chiacchiere sulla coppia che si è formata a U&D un paio di mesi fa, è lo strano comportamento che entrambi i giovani stanno adottando da qualche settimana a questa parte.

Negli ultimi giorni, ad esempio, Matteo è partito con la famiglia per un viaggio all'estero che lo terrà lontano da casa per un mese: a far storcere il naso ai fan, è la scelta di Ranieri di non portare con sé la neo fidanzata.

Valeria, infatti, è rimasta a Napoli e a breve compirà gli anni: la giovane, però, non potrà festeggiare il compleanno con la sua dolce metà proprio perché è via per una vacanza nella quale non è stata inclusa.

Tanti spettatori del dating-show pensano che sia insolito che due ragazzi che stanno insieme da così poco tempo non trascorrano ogni ora possibile l'uno accanto all'altro. Anche prima che il tronista partisse con i parenti si parlava molto degli sporadici incontri che aveva con la compagna, ridotti al weekend e neppure tutte le settimane.

Possibile rottura in arrivo per due volti di U&D

Da quando si parla di una possibile crisi in corso tra loro, né Matteo né Valeria si sono esposti per smentirla. Il tronista di U&D, però, ci ha tenuto a spiegare che il viaggio che ha appena intrapreso con la famiglia è una cosa che si ripete tutti gli anni, quindi la sua non è una "fuga" o una vacanza programmata senza la fidanzata.

Ranieri, però, non ha chiarito come stanno realmente le cose con Cardone, anzi ha preferito sposare il silenzio sulle tante chiacchiere che si stanno facendo sulla sua storia d'amore.

I due ragazzi si sono conosciuti negli studi del dating-show pochi mesi fa e, dopo qualche esterna, il ligure ha subito manifestato una preferenza per la giovane dagli occhi blu.

Un po' a sorpresa, infatti, Matteo ha scelto Valeria e non Federica Aversano, la corteggiatrice ha il pubblico ha sempre osannato e sostenuto dall'inizio del percorso.

Oggi, a distanza di un paio di mesi da quel momento, i due sembrano lontani e si fanno sempre più insistenti le voci su un'imminente rottura. Anche Alessandro Rosica pare certo che presto la coppia annuncerà l'addio e oggi l'ha sottolineato con una frecciatina social che i curiosi hanno intercettato e condiviso.