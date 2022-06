Drammatici momenti si vivranno durante le nuove puntate di Brave & Beautiful trasmesse a breve su Canale 5. Gli spoiler turchi della serie tv rivelano che Suhan Korludag finirà in coma dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Suhan viene nascosta in una casupola abbandonata

Le anticipazioni di Brave & Beautiful rivelano che Cesur e Suhan dovranno lottare ancora molto prima di avere il loro meritato lieto fine.

Tutto inizierà quando Riza ucciderà Korhan a poche ore dalla nascita della sua prima figlia.

In dettaglio, il figlio di Tahsin avrà la sfortuna di trovarsi con la sorella quando l'evaso progetterà di rapirla. Di conseguenza, Soyozlu non esiterà a colpirlo con due colpi di pistola in pieno petto. In seguito, Suhan verrà nascosta in una casupola abbandonata mentre lui si metterà alla ricerca di due biglietti per fuggire insieme dalla Turchia. Per fare ciò, il fratello di Adalet lascerà la ragazza incustodita per un po' di tempo. Alla fine, Suhan approfitterà di questa situazione per fuggire dalla trappola mortale.

Riza organizza una trappola mortale per la giovane Korludag

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, la giovane Korludag riuscirà a rompere il vetro della finestra nonostante sia legata con delle catene di ferro.

In questo modo, la ragazza riuscirà a catturare l'attenzione di un contadino, intento a lavorare nel campo di fronte alla casa abbandonata. L'uomo, a questo punto, le offrirà la possibilità di telefonare a Cesur, che correrà immediatamente lì insieme a Tahsin per cercare di trarla in salvo.

Ma la fortuna non giocherà a suo favore in quanto Riza scoprirà che la donna è riuscita a telefonare a suo marito.

Soyozlu, a questo punto, organizzerà una trappola mortale per Suhan, legandola con le corde ad una maniglia di una porta nonostante venga ferito con un pezzo di vetro all'addome.

La sorella di Korhan in coma a causa di una pallottola in testa

Purtroppo il piano di Riza andrà a segno quando Tahsin aprirà la porta, azionando così la pistola posta all'altezza della testa della figlia.

Suhan, a questo punto, verrà portata immediatamente in ospedale, dove i medici dispereranno di salvarle la vita. Solo dopo diverse ore, infatti, riusciranno a estrarre la pallottola conficcata nella sua nuca. Purtroppo le condizioni della sorella di Korhan appariranno disperate, tanto da entrare in coma. Il medico, a questo punto, chiederà il consenso a Cesur d'interrompere la gravidanza in modo da aumentare le possibilità di sua moglie di riprendersi dalla delicata operazione. Ma il protagonista non prenderà minimamente in considerazione tale ipotesi, convincendosi che suo figlio sarà quello che riporterà in vita Suhan.