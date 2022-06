Le avventure della serie tv Brave & Beautiful si avvicinano all’epilogo finale su Canale 5.

Prima di potersi vivere la loro storia d’amore in serenità i due protagonisti Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) faranno ancora i conti con il perfido Riza Soyozlu (Yiğit Özşener). Quest’ultimo dopo aver ucciso Korhan Korludağ (Erkan Avci), farà entrare in coma la figlia di Tahsin (Tamer Levent): le condizioni della fanciulla saranno gravi dopo il trasporto in ospedale, dato che rischierà di perdere la vita e il bambino che aspetta.

Trame turche Brave & Beautiful: la morte di Korhan, Sühan riesce a contattare Cesur

Nelle prossime puntate in programma su Canale 5, il perfido Riza ucciderà Korhan, che esalerà l’ultimo respiro a poche ore dalla nascita della figlia. In particolare dagli spoiler si evince che il marito di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) morità dopo aver ricevuto dal malvagio rapitore due colpi di pistola in pieno petto e aver fatto da scudo con il suo corpo alla sorella. A questo punto Riza - dopo aver narcotizzato la consorte di Cesur - la nasconderà in un’abitazione abbandonata, inoltre vorrà procurarsi due biglietti per andarsene una volta per tutte dalla Turchia con la nave in compagnia della fanciulla.

Appena il fratello della defunta Adalet (Nihan Büyükağaç) la lascerà da sola per qualche ora, Suhan approfitterà dell’occasione per tentare la fuga: la ragazza - anche se sarà legata a delle catene - romperà il vetro di una finestra e chiederà aiuto a un uomo che in quell’istante si troverà nelle vicinanze.

Sühan grazie questo escamotage telefonerà Cesur, che non perderà tempo per raggiungerla insieme a Tahsin con l’obiettivo di salvarla.

Sühan entra in coma, Cesur non vuole l’aborto della moglie

Purtroppo Riza ritornerà sul posto prima dell’arrivo di Cesur e capirà subito che la fanciulla si è messa in contatto con il marito: il cognato di Tahsin dopo essere stato ferito da Sühan con una scheggia di vetro in pieno addome riuscirà a legarla nuovamente, poi le preparerà una trappola per sbarazzarsi di lei.

Appena Tahsin aprirà la porta, sua figlia riceverà un colpo di pistola all’altezza della testa: dopo diverse ore in sala operatoria i medici riusciranno a estrarre la pallottola, ma Sühan entrerà in coma e le sue condizioni di salute saranno disperate, al punto che il primario chiederà a Cesur il permesso di procedere con l’aborto della donna.

Quest’ultimo non darà l'approvazione ai dottori, visto che sarà convinto che sua moglie sfuggirà alla morte per merito del loro bambino, qualora non dovesse riaprire gli occhi entro il termine della gravidanza.