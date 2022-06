Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole, nella soap partenopea in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì ci saranno importanti cambiamenti per i protagonisti di Palazzo Palladini. Dal 27 giugno al 1° luglio, Susanna dovrà lavorare con Eugenio e questo preoccuperà Niko che non potrà fare a meno di ripensare al passato, mentre Alberto aiuterà Clara con gli esami dimostrandosi un valido alleato. Ci saranno ancora tensione tra Michele e Riccardo, invece Chiara continuerà a progettare con Nunzio la sua fuga all'estero. Ci sarà spazio anche per i più piccoli, con Jimmy che andrà a trovare Cristina e perderà l'orientamento in un quartiere che potrebbe metterlo in pericolo, mentre Raffaele sarà deciso ad assecondare le richieste dei camorristi.

Infine, Lara avrà dei problemi con la gravidanza, ma nasconderà tutto a Roberto che sarà molto preso da Marina.

Susanna ed Eugenio lavoreranno insieme: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 27 giugno al 1° luglio annunciano che per Niko arriverà il momento di fare i conti con il passato. Susanna, infatti, dovrà lavorare con Eugenio e temerà che al suo fidanzato possa dare fastidio. Il figlio di Renato sarà preoccupato per la vicinanza tra la sua fidanzata e il magistrato che tempo prima ha mandato a monte il loro matrimonio, ma potrà verificare con i suoi occhi che tra Susanna e Nicotera non c'è più nessuna tensione.

Raffaele ad un passo dall'ingannare il genero: anticipazioni settimana 27 giugno-1° luglio

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 27 giugno al 1° luglio, Raffaele si deciderà ad assecondare le richieste dei camorristi e inviterà ancora a pranzo sua figlia e suo genero. In questo modo, il portiere di Palazzo Palladini potrà accedere al portatile del magistrato e copiare le informazioni delle sue indagini sull'arresto di Argento.

Nel frattempo, Clara vivrà un momento di crisi a causa delle lettere di suo padre e tentennerà nel leggerle, mentre dovrà affrontare la maturità e sarà molto nervosa. Alberto aiuterà la sua ex compagna e il suo impegno le dimostrerà che può essere un valido alleato per lei.

Lara nasconderà qualcosa a Roberto

Durante la settimana di Un Posto al sole dal 27 giugno al 1° luglio ci sarà spazio anche per i più piccoli con Jimmy che sentirà la mancanza di Cristina e studierà un piano per incontrarla.

Il figlio di Niko, però, perderà l'orientamento e si imbatterà in un quartiere che potrebbe rivelarsi pericoloso per lui. Lara, intanto, sarà angosciata per il futuro di suo figlio. Le anticipazioni non rivelano cosa accadrà, ma la signora Martinelli non parlerà dei suoi problemi con Roberto che invece dichiarerà tutto il suo amore a Marina