Manca poco al finale di serie di Brave and Beautiful, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 intorno alla fine di giugno. Un finale in cui la vendetta e la morte la faranno da padrone, ma ci sarà un lieto evento a portare un raggio di sole nel grigiore della famiglia Korludag. Infatti, dopo mille intemperie, Suhan riuscirà a dare alla luce il suo primogenito.

Le rivelazioni di Tahsin a Cesur sul conto di Hasan

Il finale di Brave and Beautiful sarà condito da rivelazioni, vendetta, morti inaspettate e per fortuna anche un lieto evento.

Tahsin deciderà, finalmente, di rivelare a Cesur il perché dell'astio con il padre Hasan.

Da piccoli entrambi erano insieme in un orfanotrofio e il padre di Cesur è stato adottato da una coppia abbiente: Muzzafer e la moglie Bahar. Inizialmente la coppia aveva scelto Tahsin, ma preoccupati dal carattere un po' burrascoso del bambino, decisero di riportarlo in orfanotrofio per "sostituirlo" con Hasan. Questa vicenda non è mai stata digerita da Tahsin.

Tahsin dà la sua vita per salvare Cesur

Successivamente, nel finale di Brave and Beautiful, Suhan subirà una brutta aggressione da parte di Riza. La donna verrà ricoverata in ospedale in condizione gravi, sarà in stato comatoso, ma la situazione sarà ancora più delicata visto che porta in grembo il suo primo figlio. Una situazione che Tahsin non riuscirà a reggere: il malefico Riza prima ha ucciso sia suo figlio che Adalet e ora anche Suhan potrebbe avere la peggio, per non dimenticare il bambino che porta in grembo.

Per questo motivo mediterà vendetta, ma non potrà fare nulla senza l'aiuto di Cesur.

Inaspettatamente, per la prima volta, i due si coalizzeranno per eliminare per sempre Riza. Ci riusciranno? Certo che sì, finalmente Riza verrà fatto fuori, ma a farne le spese sarà anche Tahsin, che per salvare il genero metterà in gioco la sua vita, fino a perderla.

Suhan partorisce il piccolo Korhan

Dopo la morte di Tahsin, Cesur tornerà in ospedale, dove scoprirà che Suhan è entrata in travaglio. Le sue condizioni saranno ancora critiche e i medici la terranno costantemente sotto controllo. La paura, però, prenderà il sopravvento: riuscirà il piccolo a salvarsi?

Dopo tanto timore sarà il pianto di un bambino a far tirare un sospiro di sollievo.

Infatti il piccolo verrà al mondo e starà bene. Suhan, però, sopravviverà al parto? Il lieto fine è assicurato: la donna si sveglierà e starà bene, e chiederà a Cesur di dare al bambino il nome di Korhan, in onore del fratello scomparso per mano di Riza. Con la morte di quest'ultimo a Korludag tornerà finalmente il sereno e la famiglia di Cesur sarà pronta a vivere una nuova vita insieme e in felicità.