Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful i telespettatori assisteranno a nuovi colpi di scena. In particolare, nella settimana dal 20 al 24 giugno 2022 il pubblico di Canale 5 scoprirà chi ha avvelenato Sühan e ciò cambierà le sorti di alcuni personaggi.

Le notizie inaspettate, però, non finiranno qui. Al ritorno dalla luna di miele, Cesur apprenderà che la sua famiglia è in pericolo. Lo psicopatico Rıza, infatti, è riuscito a scampare alla tragedia avvenuta sulla nave su cui si è imbarcato per sfuggire alla polizia.

Anticipazioni Brave and Beautiful 20-24 giugno: Banu confessa di aver avvelenato Sühan

Al centro delle vicende di Brave and Beautiful in onda dal 20 al 24 giugno 2022 ci saranno, come sempre, i protagonisti Sühan e Cesur. Dopo essersi sposati, i coniugi Alemdaroglu passeranno la luna di miele in barca. Trascorsi alcuni giorni in totale tranquillità, la coppia farà ritorno in città. Ad attenderli, però, ci saranno rivelazioni scioccanti e cattive notizie. Si scoprirà che è stata Banu ad avvelenare la giovane Korludağ. L'avvocatessa confesserà a Cesur di essere stata costretta da Rıza a commettere l'orribile gesto. L'uomo, infatti, ha sequestrato il figlio della donna per ricattarla e costringerla a fare del male a Sühan.

Come reagirà la designer di fronte a questa rivelazione? Nel frattempo, Tahsin scoprirà che Adalet è morta e cadrà nello sconforto.

Cesur scopre che Rıza è vivo: Brave and Beautiful, trame dal 20 al 24 giugno

Tahsin si sentirà perso senza Adalet e andrà ogni giorno a cercare conforto sulla tomba della donna. Mentre si trova lì, avrà l'impressione di vedere Rıza.

L'unico a sospettare che non si tratti di un'allucinazione sarà Cesur, convinto che il criminale sia ancora vivo. Stando alle anticipazioni, Alemdaroglu deciderà di vederci più chiaro e indagherà personalmente, risalendo ad un certo Kaya, sopravvissuto all'incendio e ricoverato per alcune gravi ferite. Messo alle strette, l'uomo rivelerà che Rıza è sceso prima che la nave partisse.

Nel frattempo, l'ex galeotto tramerà nell'ombra, pianificando una terribile vendetta. Intanto, Tahsin si riavvicinerà a Korhan. L'uomo rivelerà al figlio il motivo per cui è sempre stato duro nei suoi confronti.

Cesur libera Ömer, ma Rıza riesce a fuggire

Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda dal 20 al 24 giugno alcune trame arriveranno ad una svolta. Dopo la rivelazione di Banu, Cahide verrà scagionata. Hülya, invece, verrà arrestata. La moglie di Korhan, infatti, accuserà la nemica di avere ucciso il dottor Nedim. Non sarà l'unica a finire dietro le sbarre. Anche Bülent verrà trattenuto con l'accusa di aver rapito Zafer, il figlio della Yıldırım. Nel frattempo, Cesur parteciperà ad un'operazione condotta dal procuratore Serhat per liberare il piccolo Ömer. Alemdaroglu salverà il bambino e lo riporterà dalla madre, ma Rıza riuscirà ancora una volta a fuggire.