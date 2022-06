Incredibili colpi di scena accadranno a Brave & Beautiful, la popolare serie tv di Canale 5. Le trame delle nuove puntate in programma dal 20 al 24 giugno rivelano che Cesur riuscirà a salvare il piccolo Omer. Cahide Korludag, invece, scoprirà che Korhan è stato ucciso.

Anticipazioni Brave & Beautiful penultima settimana di giugno

Le anticipazioni di Brave & Beautiful sulle nuove puntate che saranno trasmesse nella penultima settimana di giugno in televisione rivelano che Cesur scoprirà che Suhan è stata avvelenata da Banu. A tal proposito, il legale verrà messo di fronte alle proprie responsabilità.

Ed ecco, che Vardar confiderà agli inquirenti di essere la responsabilità del grave atto contro la figlia di Tahsin. Inoltre, la donna aggiungerà di essere stata costretta in quanto suo figlio è stato sequestrato da Riza.

Anche Hulya dovrà pagare per i crimini commessi. La donna, infatti, verrà portata in cella per l'omicidio del dottor Nedim mentre Bulent per il rapimento di Zaffer.

Tahsin e Korhan, intanto, avranno un confronto. L'anziano uomo racconterà a suo figlio di non aver potuto essere un padre amorevole nei suoi confronti, spiegandogli i motivi dietro questa scelta.

Cesur e Rifat liberano Omer

Nei nuovi appuntamenti di Brave & Beautiful, Cesur aiutato dall'amico Rifat riuscirà a liberare Omer.

Inoltre, il protagonista farà in modo che il complice di Riza venga consegnato al procuratore. L'indagato, a questo punto, accetterà di collaborare con gli inquirenti in cambio di uno sconto di pena.

Suhan, nel frattempo, apparirà stanca di fingere per non insospettire Riza. In seguito, la ragazza riceverà la visita a sorpresa di suo padre.

Tahsin racconterà a Cesur di essere stato abbandonato in orfanotrofio da una coppia Muzzafer e Bahar, che lo avevano adottato insieme a Hasan, in quanto ritenuto troppo ribelle per loro.

Hulya e Cahide, invece, si ritroveranno a vivere nella stessa cella insieme ad altre due detenute. A tal proposito, la moglie di Korhan inizierà ad accusare dei malesseri.

Di conseguenza, Korludag verrà portata in ospedale per l'inizio del travaglio.

Cahide scopre la morte di Korhan

Allo stesso tempo, Riza sosterrà di avere intenzione di liberare il figlio di Banu, non essendo ancora al corrente che è già stato portato in salvo. Banu e Cesur, a questo punto, tenderanno una trappola al fratello di Adalet, fingendo di stare al suo gioco in quanto convinti che li stia spiando con una telecamera posizionata nell'abitazione.

Soyozlu non cadrà nella trappola tesa dal protagonista e Serhat. L'evaso, invece, si recherà a casa Korludag, mettendo fine alla vita di Korhan. Il criminale non esiterà a far fuori le due guardie e rapire Suhan.

Nel frattempo, Cahide aspetterà il marito in ospedale, ancora ignara dell'accaduto. Alla fine, Reyhan e Sirin saranno costrette a comunicarle la morte del consorte.