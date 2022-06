Nella settimana dal 20 al 24 giugno 2022 le puntate della soap opera Un altro domani andranno in onda su Canale 5 alle ore 14:45.

Le anticipazioni svelano che Julia scopre le menzogne di Sergio. Intanto Carmen, negli anni '50, cerca di evitare la chiusura della fabbrica del padre con tutti i mezzi a sua disposizione. La donna, infatti, cercherà di raggiungere il villaggio dei lavoratori da sola.

Episodio 11 del 20 giugno

Nell'episodio 11 di Un altro domani Julia e Sergio decidono di sposarsi di nascosto. Durante la festa organizzata nell'albergo di Tirso, Sergio decide di comunicare a tutti i presenti che venderanno casa al fine di viaggiare per il mondo.

L'iniziativa dell'uomo non è gradita da Julia. Ciò nonostante la ragazza si convince che probabilmente, quella presa dal suo amato, sia la scelta migliore. Intanto Tirso sta valutando la possibilità di accrescere il suo albergo e per questa ragione fa la sua offerta per acquistare la casa.

A causa di un incidente di caccia, Victor accresce sempre più le tensioni con suo padre. Patricia decide di parlare con il giovane nel tentativo di persuaderlo, non solo a cambiare atteggiamento, a corteggiare e conquistare Carmen. Quest'ultima, intanto, continua a osservare la gestione della fabbrica e, durante un controllo, scopre che i dipendenti di Francisco sono sottoposti a turni massacranti.

Episodio 12 del 21 giugno

Nell'episodio 12 di Un altro domani Diana e Sergio mettono sotto pressione la giovane Julia; la loro invadenza e la tendenza di decidere al posto della ragazza rimettono in luce le sue insicurezze. Intanto un nuovo acquirente fa una proposta più elevata rispetto a quella già fatta da Tirso e Julia è costretta a decidere se vendere oppure no.

I lavoratori in Africa iniziano lo sciopero. Carmen si sente chiamata in causa. Dovrà decidere in che modo intervenire per evitare che si giunga ad atti di violenza. La decisione che la giovane prenderà potrebbe inasprire i rapporti con suo padre ma potrebbe anche salvare le sorti della fabbrica.

Episodio 13 del 22 giugno

Dopo aver perso le tracce di Carmen, Agustina chiede a tutti di aiutarla a cercare la ragazza.

La maggior parte delle persone, dopo il divieto imposto da Patricia, si rifiuta di partecipare alla ricerca. Solo Kiros, dopo aver percepito la notevole preoccupazione di Agustina, decide di avventurarsi nella giungla. Intanto Carmen rischia di essere morsa da un serpente.

Nel frattempo Ribero, grazie all'aiuto di Maria, riesce a farsi per aver dimenticato il loro anniversario.

Episodio 14 del 23 giugno

Tirso è convinto che Julia non voglia vendere la casa donatale da Carlos. Per questa ragione ritira l'offerta. La ragazza però è furibonda perché tutti continuano a decidere per lei. Così, convinta a conquistare la sua autonomia, Julia s'imbatte in una scoperta sconcertante.

Grazie all'aiuto di Kiros la giovane e intraprendente Carmen raggiunge il villaggio dei lavoratori collocato in mezzo alla giungla.

Inizialmente il leader dello sciopero, Dayo, si mostra indisposto a negoziare con una donna bianca. Ma grazie alla sua testardaggine Carmen rientrerà in paese con una soluzione che impedirà la chiusura della fabbrica.

Episodio 15 del 24 giugno

Julia, nell'episodio numero 15 di Un altro domani, scopre che Sergio non si era nascosto in una montagna dispersa. Il giovane, in realtà, aveva trascorso quelle giornate in un comodo albergo.

Kiros viene punito da Francisco per aver disobbedito agli ordini ricevuti da Patricia. La donna aveva ordinato a tutti i servitori di non cercare Carmen. Kiros però aveva deciso, secondo coscienza, di raggiungerla e ciò aveva permesso di salvarle la vita.

Travolti dalla passione Ines e Angel continuano, sempre più convinti, la loro relazione clandestina.