Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso del 2022 per quanto riguarda il genere soap opera. Una vita chiuderà definitivamente i battenti entro l'anno, dopo che non è stata rinnovata e riconfermata in patria.

Stessa sorte anche per la serie tv turca Brave and Beautiful, con protagonista l'amatissima coppia composta da Cesur e Suhan. Anche per questo prodotto arriverà il momento di salutare il pubblico definitivamente.

Una Vita chiude i battenti per sempre: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 interesserà in primis i fan della soap opera Una Vita, che dovranno prepararsi a dire addio ai vari protagonisti che popolano il quartiere di Acacias.

In questi giorni in Italia è cominciata la settima e ultima stagione della soap opera composta da un totale di 75 puntate della durata di un'ora.

Su Canale 5, però, la programmazione viene spezzettata in episodi della durata di 30 minuti ciascuno, trasmessi dal lunedì alla domenica in prima visione assoluta.

Di conseguenza, entro la fine del 2022 si arriverà all'atteso finale di Una Vita, dopodiché la soap chiuderà per sempre i battenti anche in Italia.

Addio alla soap Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset

Una scelta che, sicuramente, non piacerà agli spettatori italiani, dato che su Canale 5 gli ascolti di Una Vita non hanno subito nessun calo dal punto di vista dell'auditel, a differenza di quanto è successo in Spagna.

Ma questa non è l'unica serie che sparirà dalla programmazione Mediaset di questo 2022. Si avvia verso le battute finali, e quindi verso l'addio definitivo, anche la serie tv turca Brave and Beautiful.

Le vicende di Cesur e Suhan stanno per concludersi: entro fine giugno, infatti, gli spettatori della rete ammiraglia Mediaset potranno finalmente scoprire l'epilogo della loro tormentata storia d'amore, dato che non è stata confermata una seconda stagione

Tuttavia, per due soap che usciranno di scena dalla programmazione feriale di Canale 5, ce n'è comunque una che sta per arrivare.

Un altro domani è la nuova soap Mediaset

Dal prossimo 6 giugno, in prima visione assoluta, debutterà la soap spagnola dal titolo "Un altro domani", composta da un totale di quasi 300 episodi.

L'appuntamento, per tutto il periodo estivo, è previsto dalle 14:45 alle 15:50 circa, ma da settembre, col ritorno di Uomini e donne in quella stessa fascia oraria, dovrà per forza cambiare programmazione.

Così non si esclude che Un altro domani possa prendere il posto di Brave and Beautiful e quindi essere trasmessa a "cuscinetto" tra i daytime dei vari reality show Mediaset e l'inizio di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

Grande successo di ascolti per Una Vita e Brave & Beautiful

Resta da capire, però, se questa nuova soap riuscirà a conquistare nello stesso modo il gradimento di Una Vita e Brave and Beautiful, dato che entrambe hanno saputo portarsi a casa risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La media quotidiana della soap Una Vita continua a essere superiore alla soglia dei due milioni e mezzo di spettatori, con picchi che superano anche il 21% nel daytime pomeridiano Mediaset.

Grande successo anche per la serie turca che, in queste ultime settimane, sta registrando una media superiore alla soglia di 1,7 milioni di spettatori al giorno, con uno share che ormai viaggia tra il 19 e il 22%. Un altro domani bisserà gli ascolti delle due soap? Al pubblico di Canale 5 spetterà l'ardua sentenza.