Chi va e chi resta? Questa è la domanda che si stanno ponendo i fan di Uomini e Donne sui protagonisti dell'edizione appena terminata, il tutto per cercare di capire chi tornerà a settembre e chi non verrà confermato nel cast. Il Trono Over ripartirà quasi certamente dalla sua nuova "regina" Ida Platano, mentre è in dubbio la presenza sia di Gemma Galgani che di Riccardo Guarnieri ma per diversi motivi. Le registrazioni che Maria De Filippi condurrà a fine agosto, chiariranno anche il futuro in tv di Fabio Nova, Biagio Di Maro e Catia Franchi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Uomini e Donne è in vacanza da meno di due settimane, ma sul web già si rincorrono le voci sui personaggi che animeranno le puntate dell'edizione 2022/2023.

Stando a quello che riportano blog e siti di Gossip, il cast del prossimo Trono Over potrebbe subire dei cambiamenti rispetto a quello che ha contribuito al successo di quest'anno.

La redazione del dating-show, dunque, starebbe seriamente pensando di confermare alcuni protagonisti e di lasciarne a casa altri, il tutto per spiazzare i telespettatori e proporre nuove storie.

La versione senior del programma di Canale 5, comunque, ripartirà quasi sicuramente da Ida Platano. La parrucchiera ha preso il posto di Gemma al centro delle dinamiche più interessanti del format, quindi a settembre sarà ancora lei, probabilmente, la regina assoluta.

I personaggi di Uomini e Donne verso la riconferma

Oltre ad Ida, a tornare nel parterre del Trono Over dovrebbero essere anche altri veterani del cast.

Qualora non dovesse trovare l'amore durante l'estate, Armando Incarnato figurerà ancora tra i cavalieri di Uomini e Donne, e per lui dovrebbe essere il quinto anno consecutivo alla "corte" di Maria De Filippi.

Nonostante sia un personaggio controverso e molto criticato, il napoletano non è mai stato messo in dubbio dalla redazione, che da tempo punta anche su di lui per creare quello scompiglio che fa molto bene agli ascolti.

Per quanto riguarda le dame, anche la signora Pinuccia dovrebbe partecipare alla nuova stagione del dating-show, e con lei il suo amato Alessandro: i due sono amatissimi dal pubblico e dalla conduttrice, che ha dato molto spazio alla loro amicizia speciale.

La vigevanese, inoltre, è diventata la nuova "vittima" preferita di Tina Cipollari, quindi è impensabile che gli addetti ai lavori rinuncino a lei e di conseguenza ai battibecchi con la storica opinionista.

Perplessità su alcuni ritorni a Uomini e Donne

Meno certezze, invece, si hanno sulla riconferma di altri protagonisti dell'edizione 2021/2022 di Uomini e donne.

Riccardo Guarnieri, ad esempio, di recente è stato paparazzato in dolce compagnia, e voci social sostengono che stia frequentando una giovane concittadina di nome Serena. Qualora il pugliese trovasse l'anima gemella durante la pausa estiva del programma al quale partecipa da anni, è ovvio che a settembre non tornerebbe nel cast.

Ci sono dubbi anche sul futuro in televisione di Biagio Di Maro e Alessandro Vicinanza: i due cavalieri potrebbero essere esclusi dalle nuove puntate per fare spazio a qualche new entry.

Lo stesso discorso vale per le dame Catia Franchi, Sara e Gloria Nicoletti, tutte al centro delle dinamiche dell'ultima stagione ma in forse per le registrazioni che cominceranno a fine agosto.

Il cast ufficiale (compresi i nuovi tronisti) della trasmissione condotta da Maria De Filippi sarà svelato solamente tra tre mesi, quando inizieranno a circolare le anticipazioni delle puntate che saranno mandate in onda da metà settembre su Canale 5.