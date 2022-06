In Beautiful, le prossime puntate in onda su Canale 5, vedranno Thomas fare una sconcertante scoperta su Vinny. Forrester Jr infatti, tramite un video, scoprirà che Vinny si è suicidato. Liam e Bill quindi, non saranno responsabili della morte del giovane e saranno in carcere ingiustamente. Per fare in modo che vengano scarcerati, Thomas porterà il video che li discolperà a Justin, il fidato braccio destro di Bill. Peccato che Justin abbia dei piani diversi e non abbia intenzione di far uscire di prigione il magnate.

Liam e Bill arrestati per l'omicidio di Vinny: anticipazioni Beautiful

In Beautiful, la morte di Vinny aprirà nuovi scenari. In primis ci sarà l'arresto di Liam e Bill Spencer. Sarà Liam a costituirsi alla polizia, in preda ai sensi di colpa per l'incidente che habcausato la morte di Vinny. Bill cercherà di evitare che il figlio finisca in prigione, ma arriverà tropo tardi, visto che Liam avrà già confessato tutto agli inquirenti. Le manette scatteranno anche per il magnate, visto che è stato complice del figlio e ha cercato di occultare le prove dell'incidente. Un brutto periodo per gli Spencer, che si ritroveranno entrambi in carcere.

Thomas trova un video che dimostra che Vinny si è suicidato

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, sembrerà che per Liam e Bill non ci sarà più nulla da fare. Un colpo di scena rimescolerà di nuovo le carte in tavola. Thomas infatti, scoprirà la verità sulla morte dell'amico. Il figlio di Ridge, dopo aver litigato con Vinny a causa della manomissione del test del DNA, aveva bloccato il suo numero, decidondo di non avere più contatti con lui.

Dopo la morte di Vinny, Thomas deciderà di sbloccare il suo numero e, tra i messaggi, troverà un video sconvolgente. Nel filmato, si vedrà Vinny tracciare la posizione di Liam, proprio mentre il giovane Spencer stava tornando a casa con il padre Bill. Successivamente, si vedrà Vinny gettarsi sotto l'auto guidata da Liam. Si tratterà quindi di suicidio.

Thomas sconvolto consegna il video a Justin Barber: nuove trame Beautiful

Thomas capirà immediatamente il motivo per il quale Vinny ha agito in quel modo. Voleva togliere di mezzo Liam una volta per tutte, per permettere a Thomas di avere una chance con Hope. Insomma, l'amico si è sacrificato per Thomas. A questo punto, il giovane, sconvolto da quanto appena scoperto, si renderà conto che Liam e Bill sono innocenti e sono in carcere ingiustamente. Per questo, deciderà di portare il video a Justin Barber il braccio destro di Bill. Peccato che Justin non abbia intenzione di scagionare il suo capo. Cosa avrà in mente? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful.

