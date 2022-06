Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Una vita, in programma a breve sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera, già andate in onda in Spagna, rivelano che Ramon Palacios (Juanma Navas) reagirà male quanto vedrà Lolita Casado e Moncho in compagnia di Fidel Soria.

Una vita: Fidel vuole trovare i responsabili dell'attentato anarchico

Le anticipazioni di Una vita riguardante le prossime puntate italiane rivelano che ci saranno importanti colpi di scena per quanto riguarda il personaggio di Lolita. Tutto inizierà quando Fidel giungerà ad Acacias 38 dopo cinque anni dall'attacco anarchico.

A tal proposito, il nuovo arrivato instaurerà fin da subito un rapporto con Ramon e sua nuora.

Poi arriverà il colpo di scena: Soria dimostrerà di nascondere un segreto, riguardante il suo arrivo nel vecchio quartiere spagnolo. Ben presto, i telespettatori scopriranno che l'uomo è niente di meno che un importante poliziotto, giunto nel paese per indagare sulla morte di sua moglie e suo figlio, morti nell'attacco anarchico.

Per questo motivo, Fidel si avvicinerà sempre di più a Lolita e Ramon, i quali stanno affrontando il solito dolore per i decessi di Antonito e Carmen. In questo frangente Soria apparirà concorde con le intenzioni del signor Palacios, disposto a tutto pur di trovare i responsabili dell'attentato.

Ramon non prende bene la vicinanza tra sua nuora e il poliziotto

Nelle puntate spagnole di Una vita, Fidel deciderà di allearsi con Ramon per trovare la verità dietro la terribile tragedia avvenuta cinque anni prima ad Acacias 38. L'alleanza porterà il poliziotto a passare sempre più tempo anche con Lolita, con la quale stabilirà una certa complicità.

Ma la vicinanza tra Soria e la Casado non sarà presa bene dal signor Palacios, il quale dimostrerà di non riuscire ancora a vedere sua nuora insieme ad un altro uomo rispetto al suo povero Antonito. A complicare questa situazione ci penserà Moncho, il quale tornerà a casa per fare una sorpresa alla madre.

Lolita non è ancora pronta per una nuova storia d'amore

Ramon vedrà sua nuora a passeggio con Fidel e suo nipote, dimostrando di esserne molto deluso. Intanto Lolita tenterà di accettare un invito a cena da parte del nuovo arrivato. Una simpatia, quella tra la Casado e il poliziotto, che non sarà vista di buon occhio da Ramon, sebbene sia sicuro che non abbia voglia di andare oltre.

La lattaia, infatti, non si sentirà ancora pronta a lasciarsi andare a una nuova storia d'amore dopo la morte di Antonito. Nonostante questo Lolita riuscirà a ritrovare un po' di serenità accanto a Fidel, visto che anche lui è rimasto vedovo a causa dell'attentato.