Numerosi colpi di scena arriveranno nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful. La soap turca sta per giungere al termine e molti nodi verranno al pettine. La morte di Korhan e il rapimento di Suhan, porteranno Tahsin ad incrementare la sua voglia di vendetta nei confronti di Riza. Come ci rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Korludag farà cadere in un tranello il suo acerrimo nemico. Cesur aiuterà il suocero nel suo tentativo di vendetta. Alemdaroğlu assisterà alla morte di Soyözlü e di Tahsin da lontano. Per Suhan invece, arriverà il momento di dare alla luce il suo primo figlio.

Spoiler Brave and Beautiful sul finale: la vita di Suhan in pericolo

Dopo aver assassinato Korhan, Riza farà si che Suhan finisca in coma. Le condizioni della donna saranno molto delicate e a peggiorare le sue condizioni di salute ci sarà la gravidanza. I medici non daranno buone speranze ai familiari della donna. I tragici eventi accaduti di recente, hanno talmente sconvolto Tahsin che quest'ultimo inizierà a riflettere su i suoi comportamenti passati. Il potente Korludag, nel corso della sua vita, ha creato diversi problemi alle persone del paese. L'uomo inizierà però a scusarsi per le sue malefatte. Nel frattempo, Riza sarà rinchiuso all'interno di una clinica psichiatrica. L'uomo sarà infatti dichiarato pazzo e non finirà in prigione.

Soyözlü riuscirà a corrompere con del denaro una guardia del manicomio, affinché questa lo lasci scappare. Il fratello di Adalet si travestirà come un dipendente del posto e riuscirà a lasciare la clinica. L'uomo si recherà al porto, dove sarà convinto di prendere una nave che lo porti finalmente lontano dal paese.

Anticipazioni Brave and Beautiful, trame finali: faccia a faccia tra Tahsin e Riza

Una volta salito sull'imbarcazione, Riza si ritroverà faccia a faccia con Tahsin e Cesur. Korludag farà allontanare dalla nave il genero, perché le sue intenzioni saranno quelle di vendicarsi personalmente di Riza, lasciando fuori Cesur. Alemdaroğlu assisterà da lontano all'esplosione della nave, che porterà alla morte sia di Tahsin che di Riza.

Cesur si recherà poi in ospedale, dove sua moglie, rimasta in coma per quattro lunghi mesi, entrerà in travaglio. I medici avviseranno Sirin che il parto potrebbe far perdere la vita alla giovane donna, viste le sue condizioni. Tutto, però, andrà per il meglio e Suhan si sveglierà dal coma, riuscendo a dare alla luce suo figlio che chiamerà Korhan in onore del fratello deceduto. Una grande emozione per Cesur, che entrato in ospedale, sarà prima spaventato dalle lacrime di Sirin, ma poi vedrà sua moglie cullare il loro piccolo.