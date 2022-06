Mancano poche puntate alla conclusione della soap turca Brave and Beautiful. Gli spoiler provieniti dalla Turchia ci rivelano che finalmente sarà fatta giustizia per Suhan e Cesur. Purtroppo però, prima che ciò accada, la famiglia Alemdaroğlu dovrà ancora passarne tante. Cahide, dopo la morte di Korhan, sarà disperata. La donna però, deciderà di prendersi cura del piccolo Zafer, visto che la madre Hulya dovrà scontare diversi anni in prigione per l'assassinio del dottore.

Suhan finirà invece in coma per molti mesi, prima di poter dare alla luce suo figlio

Spoiler Brave and Beautiful, puntate dal 27 al 30 giugno: Tahsin si libera di Riza

Cahide si ritroverà ad affrontare da sola la gioia di essere diventata mamma. Korhan è infatti deceduto per mano di Riza poco dopo la nascita della figlia. Nonostante il forte dolore, Cahide deciderà di prendersi cura anche di Zafer. Hulya dovrà infatti passare parecchio tempo in carcere e farà affidamento su Cahide per crescere al meglio suo figlio. Le anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che Suhan, rapita da Riza, riuscirà a mettersi in contatto con Cesur. La donna infatti, riuscirà a chiedere un cellulare ad un passante, con il quale chiamerà il marito.

Sia Cesur che Tahsin si precipiteranno nell'antica casa dove si trova la donna per salvarla, ma qualcosa andrà storto e Suhan finirà in coma.

Riza sarà ricoverato in un ospedale psichiatrico, ma riuscirà a fuggire grazie all'aiuto di un'infermiere. Tahsin e Cesur continueranno a meditare la loro vendetta contro Soyözlü. Riza non avrà infatti vita lunga, dato che non riuscirà a fuggire dal paese come lui credeva.

In realtà, l'assassino sarà caduto in una trappola organizzata da Korludag.

Anticipazioni Brave and Beautiful, ultimi episodi: Suhan dà alla luce la sua primogenita

Tahsin vorrà vendicare personalmente l'assassino di suo figlio e colui che ha messo in pericolo la vita di Suhan, facendola finire in coma pur sapendo che la giovane era in dolce attesa.

Il maggiore dei Korludag metterà fuori dai giochi Cesur, che assisterà da lontano alla morte di Riza ma anche dello stesso Tahsin. La barca dove si trovano entrambi i due nemici esploderà.

Poco dopo aver assistito all'esplosione, Cesur si recherà in ospedale dove starà per nascere la sua primogenita. Purtroppo, i medici disarmo a Sirin che l'amica potrebbe non sopravvivere al parto. La notizia sconvolgerà totalmente la giovane donna, amica fin da bambina della giovane Korludag. Fortunatamente, Suhan riuscirà a dare alla luce il suo primo figlio. Proprio nel momento in cui le si romperanno le acque infatti, Suhan uscirà dal coma riuscendo a partorire.