Demet Özdemir e Oğuzhan Koç sono prossimi alle nozze. Infatti, pochi giorni fa, hanno ufficializzato il loro fidanzamento seguendo i riti della tradizione turca. Le nozze, però, non si svolgeranno a breve, infatti prima l'attrice dovrà terminare le riprese di Love Tactics 2, che inizieranno a luglio. Già nota la possibile location delle nozze.

Demet e Oğuzhan fidanzati ufficiali: smentita la fake news delle nozze annullate a causa di Can Yaman

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç sono ufficialmente fidanzati, una notizia che va a smentire la falsa indiscrezione trapelata tra i media italiani, che parlava dell'annullamento delle nozze con il cantante turco a causa di Can Yaman.

Nulla di più falso: Oğuzhan ha chiesto la mano di Demet attraverso il tradizionale rito del caffè turco, con tanto di taglio della kurdela. Il tutto è avvenuto nel giardino della casa dell'attrice a Zekeriyaköy, un villaggio situato nel distretto di Sarıyer a Istanbul. La data delle nozze non è stata, però, ancora decisa.

Le nozze dopo le riprese di Love Tactics

Pochi giorni fa, infatti, Demet Özdemir ha terminato le riprese di Dünyayla Benim Aramda, la sua prima serie targata Disney+, mentre nel mese di luglio lavorerà per Netflix alla produzione del secondo capitolo di Love Tactics, nonostante al momento abbia un contratto in esclusiva con la Disney (le è stato concesso un permesso speciale, visto che si parla di un progetto iniziato prima della firma con la Disney).

Per tutti questi motivi non è stata ancora svelata ufficialmente la data del matrimonio, anche se la celebrazione e la relativa festa potrebbe tenersi al Six Senses Kocataş Mansions di Istanbul, ovvero l'hotel dove Oğuzhan Koç, il 14 febbraio scorso, ha chiesto a Demet di diventare sua moglie.

Oğuzhan, Demet e le dediche su Instagram

Sia Demet Özdemir che Oğuzhan Koç, nella giornata del 28 giugno, hanno deciso di condividere sui propri profili social due scatti relativi alla loro festa di fidanzamento, accompagnati da una dedica speciale. "Sempre nella stessa direzione, sempre con amore" queste sono le parole che l'attrice ha dedicato al futuro marito, in uno scatto in cui sono stati immortalati di spalle.

"Sempre con gli occhi, sempre con amore" è questa invece la dedica fatta da Oğuzhan a Demet, in uno scatto in cui i due si guardano negli occhi, tenendosi teneramente per mano.

Questa fidanzamento ufficiale arriva a pochi giorni da quello di Ôzge Gürel e Serkan Çayoğlu. Anche i due protagonisti di Kiraz Mevsimi, infatti, hanno ufficializzato le loro prossime nozze con il rito del caffè turco.

Anche in questo caso non si è a conoscenza della data ufficiale, ma a quanto pare le nozze si svolgeranno in Italia.