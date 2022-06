Le anticipazioni di Una vita svelano che Genoveva andrà nel panico dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata da parte di una donna che la conosce molto bene e che ha intenzione di far presente tutta la verità tenuta all'oscuro per tanti anni.

Salmeron non saprà come risolvere la situazione, perché se venisse a galla il suo segreto, per lei sarebbe finita. Deciderà così di avvalersi di una soluzione estrema, rubando dei potenti sonniferi a Marcelo.

Una vita, nuove anticipazioni: Genoveva riceve una chiamata preoccupante

Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva scopre di essere incinta e non vuole tenere il bambino.

Il figlio che aspetta è di Aurelio, al settimo cielo per la felicità. Lo stesso non vale per Salmeron, decisa a liberarsi del bimbo a ogni costo.

E così, ecco che Genoveva contatta un'ostetrica grazie a un contatto di Ignacio, ingannato abilmente. L'infermiera è in realtà una donna che opera illegalmente in cambio di cospicue somme di denaro, un problema irrilevante per la cattivona della soap.

Quando Aurelio viene a sapere delle intenzioni della moglie, ordina al fidato Marcelo di intervenire prima che sia troppo tardi, ma non sarà l'unica volta in cui il maggiordomo rovinerà i piani di Genoveva.

Sappiamo infatti che nelle trame finali, Salmeron riceve una misteriosa telefonata che la farà precipitare in un uno stato di angoscia e che le notizie che avrà saranno talmente nefaste da farle propendere per una soluzione estrema.

Genoveva ruba i sonniferi a Marcelo

Chi avrà chiamato Salmeron? Di certo qualcuno che con la sua sola presenza cambierebbe per sempre la sua esistenza.

A telefonare a Genoveva è Gabriela, la figlia che ha tenuto nascosta a tutti, in primis Aurelio, per molti anni. Questo segreto verrà alla luce nelle nuove puntate di Una vita come un fulmine a ciel sereno.

Temendo che Gabriela possa arrivare ad Acacias e rivelare ai vicini la sua reale identità, Genoveva penserà bene di rubare dei potenti sonniferi a Marcelo, ignaro di quanto sia accadendo.

Marcelo trova Genoveva esanime, anticipazioni Una vita

Senza pensarci troppo, Salmeron assumerà l'intera boccetta di sonniferi, decisa a togliersi la vita e non rivelare a nessuno il segreto che si porta nel cuore da così tanti anni.

Il suo piano però fallirà, in quanto Marcelo, insospettito dalla sua lunga assenza, la andrà a cercare trovandola esanime sul divano.

Il provvidenziale intervento del maggiordomo salverà Genoveva, che dovrà fare i conti con l'arrivo di Gabriela nel quartierino. Un arrivo che scombinerà tutte le carte in tavola, dato che la giovane donna sarà intenzionata a vendicarsi dell'assenza della madre e del fatto che sia stata abbandonata quando era ancora molto piccola. Per Salmeron inizierà un incubo a occhi aperti, che avrà un finale tragico.