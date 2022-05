Tempo di bilanci per gli attori turchi, soprattutto per quanto riguarda l'indice di popolarità. Infatti è stata pubblicata la IMDB Top Star Meter, classifica stilata dagli utenti web in base alle loro preferenze. Hande Erçel e Can Yaman possono dirsi soddisfatti, infatti occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione. Non tanto bene Demet Özdemir, che non entra nemmeno in top ten.

Can Yaman è il secondo attore più popolare in Turchia

Sono stati pubblicati i nuovi dati settimanali dell'IMDB Top Star Meter, la classifica degli attori più popolari secondo gli utenti del sito internet IMDB, che gestisce informazioni su attori e attrici, ma anche sulle produzioni televisive e cinematografiche.

È una classifica in continua evoluzione, che in Turchia fino a poche settimane fa vedeva in cima alla lista Kıvanç Tatlıtuğ, ovvero il Cesur di Cesur ve Güzel (Brave and Beautiful, ndr), ma recentemente le cose sono cambiate e in testa alla top 10 è salita una donna. Infatti al primo posto si trova Hande Erçel, mentre al secondo Can Yaman. Un gran successo per entrambi, nonostante ultimamente non siano nemmeno presenti in video con una serie tv. Si vocifera, però, che potrebbero lavorare insieme in una produzione per Disney+ e, come rivelato da Can Yaman, il set verrà allestito in Italia. Quindi, dopo la vacanza a Milano che l'ha vista insieme alla sorella Gamze, Hande Erçel potrebbe ritornare in Italia e per restarci un bel po'.

Quarto posto per Kerem Bürsin

Proseguendo con la classifica, al quarto posto è presente Kerem Bürsin. Al momento nemmeno lui è presente in video con una nuova serie e non si sa nulla per quanto riguarda i suoi progetti futuri. Non figura nemmeno nella lista degli attori che hanno stretto un contratto con Disney+ quindi, almeno per ora, i prossimi progetti di Kerem sono avvolti da un velo di mistero.

Al quinto posto, invece, scende Kıvanç Tatlıtuğ. Lui invece in questo periodo è abbastanza presente in video. Su Netflix è uscito con la serie di fantascienza Yakamoz S-245. A marzo sempre per Netflix ha iniziato le riprese della serie Nuh Boğuldu, mentre prossimamente sarà impegnato sul set di un altro film per la piattaforma digitale, Aşıklar Bayramı.

Demet Özdemir non entra in top ten

Fuori dalla top 10, invece, si trova Demet Özdemir, che si piazza alla posizione numero 11, nonostante quest'ultimo periodo per lei, professionalmente parlando, sia abbastanza florido. Insieme a Hande Erçel è stata proclamata brand ambassador da Disney+ Türkiye e attualmente, sempre per la piattaforma digitale, si trova sul set della serie Dünyayla Benim Aramda.

Da luglio, invece, Demet Özdemir sarà impegnata sul set del secondo capitolo di Love Tactics, che la vede al fianco di Şükrü Özyıldız.