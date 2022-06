In Beautiful nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Quinn Fuller tradirà il marito Eric con Carter. Quella che dovrebbe essere una sola notte di passione, potrebbe trasformarsi in una vera e propria relazione clandestina. I due infatti, non riusciranno a stare lontani e finiranno di nuovo in intimità.

Quinn tradisce Eric con Carter: anticipazioni Beautiful

Quinn da qualche tempo, pare essere sempre più preoccupata per il suo matrimonio con Eric. Il patriarca dei Forrester, da tempo, non avrà più nessuna intimità con lei e la donna si sentirà poco apprezzata e desiderata dal marito.

A sorpresa, troverà in Carter un confidente. Succederà nel momento in cui Quinn, allo scopo di aiutare Zoe a tornare con l'avvocato, trascorrerà molto tempo insieme a lui. I due arriveranno quindi a confidarsi cose molto intime. Le cose cambieranno nel momento in cui Quinn, convinta che Eric presto la lascerà, cadrà in tentazione e si lascerà andare con Carter. I due finiranno a letto assieme. Una notte di passione che segnerà l'inizio di una nuova ed avvincente story line in Beautiful.

Notte di passione tra Carter e Quinn: i due decidono di mantenere il segreto

In particolare si vedrà come Quinn dopo la notte trascorsa con Carter si pentirà di ciò che ha fatto. La donna e il suo amante, dovranno fare i conti con la realtà.

Se venisse fuori il tradimento, Quinn potrebbe perdere definitivamente Eric. Carter invece, potrebbe avere problemi al lavoro, visto che Eric non è altri che uno dei suoi capi. Pertanto Carter e Quinn saranno d'accordo sul fatto di mantenere segreta la notte appena trascorsa insieme. Nessuno dovrà venire mai a sapere ciò che è accaduto tra loro.

Peccato che Quinn, desiderosa di confidarsi con qualcuno, rivelerà a Shauna di aver tradito Eric. Fuller però non le svelerà l'identità dell'amante.

Quinn e Carter non riescono a stare lontani: finiscono di nuovo insieme

Intanto Ridge informerà Brooke dei problemi coniugali tra Quinn ed Eric. Logan non sarà dispiaciuta, visto che non ha mai visto di buon occhio Quinn.

Di certo non sospetterà che la donna possa avere una tresca con Carter. Cosa che non immaginerà neppure Zoe, la quale continuerà ad essere convinta che Quinn la stia aiutando a riconquistare l'ex fidanzato. La notte di passione trascorsa da Carter e Quinn non resterà un episodio isolato. I due infatti, nonostante il pentimento, non riusciranno a resistere all'attrazione e finiranno di nuovo in intimità. In buona sostanza, daranno il via ad una e vera propria relazione segreta. In Beautiful però, i segreti non sono destinati a restare tali molto a lungo. Pertanto si suppone che a breve verrà fuori tutto. Questo potrebbe sconvolgere le vite di Quinn e Carter.