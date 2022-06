Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 4 all'8 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Viola scoprirà il segreto di Raffaele e comincerà a mentire anche a suo marito. Anche Diego scoprirà il reale motivo del cambiamento di suo padre. Lara continuerà ad inscenare la sua gravidanza ma comincerà a nutrire rancore verso Silvana. Marina si prenderà una pausa dal lavoro e si recherà a Procida. Mariella continuerà ad intromettersi tra Samuel ed Espedito.

La scoperta di Viola

Viola scoprirà Raffaele proprio nel momento in cui l'uomo sta frugando nel PC del magistrato. Per questo motivo l'uomo sarà costretto a raccontarle tutta la verità. Franco verrà a conoscenza del progetto di fuga di suo figlio e Chiara e deciderà di aiutarlo per evitare che si cacci in guai peggiori. Nonostante le raccomandazioni di Guido, Mariella continuerà ad intromettersi tra Samuel ed Espedito. Raffaele con la disperazione negli occhi pregherà sua figlia di non dire nulla ad Eugenio lontano da casa per svolgere ulteriori indagini le chiederà di trasferirsi a Palazzo Palladini con Antonio. Franco riuscirà a procurare a suo figlio di documenti falsi per fuggire con Chiara.

Diego scoprirà anche lui il vero motivo del cambiamento di suo padre e si convincerà che l'uomo non è coinvolto sentimentalmente con Elvira. Franco nonostante abbia deciso di appoggiare la fuga di Nunzio e Chiara, tenterà ancora una volta di fargli cambiare idea di evitare di commettere sciocchezze. La Bruni intanto continuerà a mentire a suo marito pur di proteggere il segreto di Raffaele.

Tra Riccardo e Michele intanto continueranno le tensioni.

La partenza di Marina

Nelle prossime puntate di Upas Marina deciderà di staccare la spina e di partire per Procida. Lara invece continuerà a fingere che la sua gravidanza procede per il meglio. Per Raffaele arriverà il momento di dire la verità e di smetterla con le menzogne.

La piccola Boschi non perderà occasione per accorciare le distanze con il suo amico Antonello. Arriverà il momento di un duro confronto con Nicotera, Raffaele infatti, preso dallo sconforto e dalla disperazione, non potrà più tirarsi indietro e dovrà raccontare tutta la verità circa le minacce che sta subendo da tempo. Lara convinta a portare avanti il suo piano comincerà ad essere parecchio diffidente nei confronti di Silvana, la domestica di casa Ferri e per questo comincerà a studiare qualcosa di davvero crudele per metterla da parte. Per Bianca invece arriverà il momento di scoprire tutti i lati sia positivi che negativi dell'amore.