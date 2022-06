Il Paradiso delle Signore 7 ritorna in onda da settembre e le anticipazioni delle nuove puntate di questo autunno 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

I riflettori saranno ben puntati sulla coppia composta da Anna e Salvatore che, in questa settima stagione della soap opera, si ritroveranno a dover affrontare già un momento di crisi che metterà a durissima prova il loro matrimonio.

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di Cosimo Bergamini, che rimetterà piede in città dopo un periodo di assenza.

Nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Salvo e Anna già in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno 2022 rivelano che per Anna e suo marito Salvo arriverà già il primo ostacolo da superare.

La giovane donna, infatti, non è stata del tutto sincera con suo marito circa il vero nome del padre di sua figlia Irene, concepita diversi anni prima.

Anna aveva fatto sapere a Salvatore che il padre della bambina fosse defunto ma, a quanto pare, questa non è la verità dei fatti.

Anna, quindi, avrebbe mentito al promesso sposo e, tutta la verità, verrà a galla nel corso delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione televisiva 2022/2023 su Rai 1.

Salvatore e Anna si ritroveranno già in crisi

Quale sarà a questo punto la reazione di Salvatore Amato? C'è da scommettere che il ragazzo potrebbe non prendere benissimo questa bugia che gli è stata detta da sua moglie e tra i due potrebbe crearsi la prima frattura che rischia di compromettere già il loro matrimonio.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni della settima stagione, rivelano che ci sarà anche il ritorno in scena di Quinto, l'ormai ex marito di Anna che era stato considerato morto e che, a quanto pare, farà il suo rientro in città.

A confermarlo è stato Cristiano Caccamo, l'attore che lo interpreta, pubblicando degli scatti sul profilo Instagram dal set de Il Paradiso delle signore 7.

Il ritorno di Cosimo Bergamini: anticipazioni Il Paradiso 7

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Anna e Salvo in queste nuove puntate, le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di un personaggio molto amato dal pubblico.

Trattasi di Cosimo Bergamini, il marito dell'ex stilista Gabriella, che rimetterà piede in città proprio come anticipato sui social dall'attore Alessandro Cosentini, che si è immortalato proprio sul set della settima stagione prevista da settembre in poi su Rai 1.

Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli su quello che sarà il motivo di questo ritorno in scena di Cosimo ne tantomeno si sa se ricomparirà anche sua moglie Gabriella. Bisognerà attendere le prossime settimane per avere ulteriori anticipazioni dettagliate sulle trame.