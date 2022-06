Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis su quelle che saranno le vicende del protagonista Vittorio Conti che, in questa nuova stagione, avrà modo di conoscere una nuova donna che potrebbe far breccia nel suo cuore.

Spazio anche a quella che sarà la vendetta della contessa Adelaide, pronta a vendicarsi di Umberto Guarnieri e della sua nuova fidanzata Flora Ravasi.

Vittorio e Adelaide alla guida del grande magazzino: anticipazioni Il Paradiso 7 di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7 di settembre 2022, rivelano che si partirà subito con la vendetta da parte della contessa Adelaide.

Dopo essere riuscita ad impossessarsi delle quote del grande magazzino, Adelaide si ritroverà a dover gestire il negozio insieme a Vittorio Conti.

La sfida non sarà per nulla facile, dato che lo scopo principale della perfida contessa sarà quello di mettere "fuori gioco" la sua rivale in amore, Flora Ravasi.

La giovane e talentuosa stilista del grande magazzino si ritroverà sul piede di guerra con Adelaide e, quest'ultima, sarà intenzionata a farla fuori a tutti i costi.

Arriva Matilde Frigerio Di San'Erasmo nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Per far sì che il suo progetto vada in porto, la contessa si servirà anche di una nuova alleata che sarà tra le new entry di questa settima stagione della soap opera.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, infatti, rivelano che in città arriverà Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, una donna con una storia da imprenditrice importante, in fuga da un passato molto doloroso.

Matilde si rivelerà così il braccio destro della contessa in queste nuove puntate della settima stagione ma, al tempo stesso, anche una valida e preziosa alleata per Vittorio Conti.

Tra Vittorio e Matilde un rapporto inaspettato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste da settembre in poi, rivelano che Vittorio e Matilde si ritroveranno a lavorare "fianco a fianco" e trascorreranno molto tempo insieme.

Tra i due, infatti, nascerà un rapporto del tutto inaspettato e inatteso che potrebbe portarli anche a scoprire di essersi innamorati l'uno dell'altro.

Insomma, nel corso di questa settima stagione della seguitissima soap opera del primo pomeriggio, Vittorio potrebbe davvero voltare pagina definitivamente e mettere la parola "fine" al suo matrimonio con Marta Guarnieri, provando magari a costruire qualcosa di stabile con la nuova arrivata Matilde.