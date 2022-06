C’è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nella giornata di martedì 28 giugno sono stati presentati i palinsesti televisivi Rai per la stagione 2022/2023 e, a tal proposito, sono emerse le prime novità sulle nuove puntate della fiction con protagonista Vittorio Conti. Marcello ha trascorso l’estate del 1963 in Svizzera a studiare finanza. Negli episodi che andranno in onda a partire da settembre, inoltre, ci saranno nuovi ingressi nel negozio di moda: Alfredo Perico sarà un magazziniere, mentre Clara Boscolo ed Elvira Gallo verranno assunte come Veneri.

Il Paradiso delle signore 7: Marcello ha studiato finanza in Svizzera

Marcello Barbieri avrà un volto inedito nella settima stagione de Il Paradiso delle signore. In base a quanto trapelato in rete, infatti, il barista della Caffetteria si è dato molto da fare nell’estate del 1963. Dopo avere chiesto supporto ad Adelaide nell’ultimo episodio della fiction, pregando la contessa di farlo diventare un uomo nuovo, l’ex fidanzato di Ludovica Brancia si è recato in Svizzera. All’estero, il socio di Salvatore ha studiato finanza ed economia e tornerà a Milano, intenzionato a raggiungere un’importante posizione sociale, che gli consenta di riconquistare la sua ex.

Il Paradiso delle signore 7: Alfredo Perico lavora in magazzino e corteggia una Venere

Nel negozio di moda milanese, inoltre, ci sarà un nuovo ingresso nel magazzino. Il capo, anche nella settima stagione de Il Paradiso delle signore, sarà sempre Armando e, questa volta, ad aiutare il compagno di Agnese Amato, ci sarà Alfredo Perico.

Il giovane neoassunto si dedicherà anche al ciclismo, come il suo responsabile, sarà al suo fianco di Ferraris anche nella ciclofficina. In base alle anticipazioni trapelate dal comunicato stampa Rai, il nuovo arrivato sarà un dongiovanni e inizierà a corteggiare una delle Veneri dell’atelier. Al momento, però, non è chiaro quale sia la commessa che riceverà le avance del ragazzo.

Il Paradiso delle signore 7: Clara Boscolo ed Elvira Gallo sono due Veneri

Nella settima stagione de Il Paradiso delle signore, inoltre, ci saranno anche altre assunzioni nel negozio di moda. A tal proposito, le prime indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Clara Boscolo ed Elvira Gallo diventeranno due Veneri. Se da un lato la prima faticherà ad ambientarsi nel capoluogo lombardo, la seconda, invece, si sentirà a suo agio nell’atelier e a Milano. Elvira, inoltre, stringerà un ottimo rapporto con le sue colleghe e sognerà di sposarsi. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni, per scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate della fiction di Rai 1.